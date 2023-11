Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (14.11.2023/ac/a/n)



München (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Visa (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) ist einer der führenden globalen Anbieter von Zahlungsdienstleistungen und setzt im laufenden Jahr dank der noch immer anhaltenden Konsum- und Reisefreude der Konsumenten mehr um, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Bei den kürzlich bekannt gegebenen Quartalsergebnissen habe der Konzern knapp 11 Prozent höhere Erlöse und einen um 15 Prozent höheren Gewinn gemeldet. Unter dem Strich sei ein Gewinn von knapp 17 Milliarden US-Dollar geblieben.Operativ verfüge Visa über ein weltweit agierendes Netzwerk und biete seine Dienstleistungen Endkunden, Händlern, Finanzinstituten und Unternehmen an. Zum Produktangebot würden Debitkarten, Kreditkarten, Prepaidkarten sowie Geldautomaten gehören. Auf diese Weise seien weltweit ca. 260 Milliarden Transaktionen in den vergangenen zwölf Monaten bis zum 30. Juni 2023 über das Visa-Netzwerk abgewickelt worden. Auf der ganzen Welt seien zum Stichtag den 31. März 2023 circa 4,1 Milliarden Visa-Karten im Umlauf, mit einem summierten Transaktionsvolumen von 14,1 Billionen US-Dollar.Obwohl es die Kreditkartengesellschaft bereits seit 1958 gebe, handle das Unternehmen unter dem Namen "Visa" erst seit 2008 an der Börse. Damals seien 406 Millionen Aktien mit einem Ausgabepreis von 44 Dollar je Aktie emittiert worden. Seither seien schon 15 Jahre vergangen und Visa überzeuge die Anleger auch im Jahr 2023 mit hohem Wachstum und eindrucksvollen Margen trotz Inflation und des getrübten Wirtschaftswachstums. Visa habe zuletzt angekündigt, Aktien im Wert von bis zu 25 Milliarden US-Dollar zurückzukaufen. Außerdem solle die Quartalsdividende um 16 Prozent angehoben werden, wodurch die Dividende auf 52 Cent pro Quartal steigen würde.Ob Visa, MasterCard oder American Express - alle drei großen Kreditkartenanbieter würden dem Trend hin zum vermehrt bargeldlosen Bezahlen folgen. Dies zeige auch die steigende Anzahl der Akzeptanzstellen und der weltweit steigenden Anzahl durchgeführter Transaktionen. Schätzungen zufolge würden Visa-Kreditkarten in über 200 Ländern und von mehr als 80 Millionen Verkaufsstellen als Zahlungsmittel akzeptiert.Anders als die Konkurrenten Visa und MasterCard vergebe American Express auch selbst die eigentlichen Kredite und wickele nicht nur die Transaktionen ab. Aus diesem Grund müsse sich American Express auch gegen potenzielle Zahlungsausfälle absichern. American Express habe allein im dritten Quartal 2023 1,2 Milliarden US-Dollar für Kreditausfälle zurückgelegt (58 Prozent mehr als im Vorjahr).Mit dem letzten Quartal sei auch das Geschäftsjahr von Visa zu Ende gegangen. Trotz des anspruchsvollen Umfelds habe Visa das Quartal und das Geschäftsjahr mit zweistelligem Wachstum von Umsatz und Reingewinn abgeschlossen. Die Konsumausgaben würden robust bleiben und die Reiseaktivität erhole sich weiter. Auch für Anleger gebe es erfreuliche Neuigkeiten. Visa kündigte eine Erhöhung der Quartalsdividende um 16 Prozent und ein mehrjähriges Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 25 Milliarden US-Dollar an, so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 14.11.2023)