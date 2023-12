Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:

Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (22.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) unter die Lupe.Die Visa-Aktie laufe und laufe und laufe. Alleine seit dem Test der 200-Tage-Linie bei der 230-USD-Marke Ende Oktober habe der Titel rund 14% zugelegt und dabei gleich mehrfach ein neues Rekordhoch aufgestellt. Seit Jahresanfang habe die Aktie über 26% Performance abgeliefert - ein starkes Ergebnis.Die Bullen würden es wahrscheinlich über die Feiertage ruhig angehen lassen, aber im neuen Jahr könne es dann wieder schnell gehen. Denn der Aufwärtstrend sei weiterhin stark ausgeprägt, das Umfeld stimme und für die Bullen stehe das Ziel fest - ein neuer Ausbruch über das Allzeithoch bei aktuell 263,25 USD.Die Visa-Aktie sei ein klarer Dauerläufer und werde den Anlegern auch in Zukunft Freude bereiten. Ein Einstieg sei weiterhin möglich. Der Stopp befinde sich aktuell bei 180 Euro, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Visa-Aktie: