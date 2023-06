Der Ansatz große, Mengen von Maschinendaten über bestehende Lösungen des Internet of Things (IoT) direkt in die Cloud zu senden, habe sich bisher nicht in der Breite des Marktes, d.h. der Welt großer Fabriken und Produktionsstandorte, durchsetzen können. Diese IoT-Lösungen würden mehrheitlich aus der Telekommunikationswelt stammen und seien für verteilte, meist mobile, Agenten im Feld erdacht worden. Fabriken hätten andere Bedürfnisse und Möglichkeiten, es brauche andere Ansätze.



Inzwischen würden immer mehr Marktteilnehmer auf performante "Edge Server" Architekturen setzen (manchmal auch "fat edge" oder "industrial edge platform" genannt), in denen leistungsfähige Software, die vor allem für die Rechenzentren von Cloudanbietern konzipiert worden sei, auf Servern vor Ort in der Fabrik zum Einsatz kämen. So würden dann zum Beispiel moderne Container Management Lösungen vor Ort gleiche Vorteile wie Skalierbarkeit, Ausfallsicherheit und Verarbeitungsgeschwindigkeit schaffen - wie sie bisher von Cloudanbietern versprochen würden. Allerdings mit dem Vorteil, dass der Fabrikbetreiber die volle Datenhoheit, Datensicherheit und niedrige Latenzen beibehalten könne.



Dieser Trend werde nicht nur eine stabile Grundlage für die vielen Leistungsversprechen des Industrie 4.0 Schlagwortes liefern, sondern auch Grundlage einer Veränderung, die im Automatisierungsumfeld schon lange diskutiert werde. Die "Edge Server" Architektur werde zur Grundlage für die Virtualisierung der Automatisierungstechnik. In Zukunft würden Steuerungsprogramme nicht mehr auf proprietärer und teurer PLC Hardware - wie von Siemens, Rockwell oder Schneider - laufen, sondern in Containern auf den "Edge Servers".



Matterwave konzentriere sich auf Lösungen, die die Zukunft der industriellen Wertschöpfung gestalten würden.





Die Mehrzahl von Sensor- und Steuerungssignalen bewege sich weiterhin in tieferliegenden Regelkreisen der Operation Technology-Ebene (wie zum Beispiel in CNC | PLC Steuerungen) und sei nicht frei zugänglich beziehungsweise analysierbar.