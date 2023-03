NASDAQ-Aktienkurs Virgin Orbit-Aktie:



0,3401 USD -16,02% (30.03.2023, 22:00)



ISIN Virgin Orbit-Aktie:

US92771A1016



WKN Virgin Orbit-Aktie:

A3DB6G



NASDAQ-Symbol Virgin Orbit-Aktie:

VORB



Kurzprofil Virgin Orbit Holdings Inc.:



Virgin Orbit Holdings Inc. (ISIN: US92771A1016, WKN: A3DB6G, NASDAQ-Symbol: VORB) mit Sitz in East Conant Street Long Beach im US-Bundesstaat Kalifornien ist ein vertikal integriertes Raumfahrtunternehmen. Das Unternehmen betreibt reaktionsschnelle Weltraumträgersysteme. (31.03.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Virgin Orbit stellt den Betrieb ein - Die Aktie bricht vorbörslich um 50% ein - AktiennewsDer Aktienkurs von Virgin Orbit (ISIN: US92771A1016, WKN: A3DB6G, NASDAQ-Symbol: VORB), dem Weltraumtourismusunternehmen des britischen Milliardärs Richard Branson, ist heute im vorbörslichen US-Handel eingebrochen, so die Experten von XTB.Aktuell liege die Aktie rund 50% im Minus, nachdem sie bereits gestern um 16% gefallen sei. Das Unternehmen habe gestern nach Börsenschluss an der Wall Street bekannt gegeben, dass es den Betrieb einstellen werde, da es nicht in der Lage gewesen sei, eine nennenswerte Finanzierung zu sichern. Virgin Orbit habe gesagt, dass etwa 85% der Belegschaft entlassen werde, um die Kosten zu senken.Obwohl das Unternehmen bereits Mitte März den Betrieb eingestellt habe, um eine bessere Finanzierung zu sichern, zeige die gestrige Ankündigung, dass der Versuch gescheitert sei, und es sehe so aus, als ob es sich nicht um eine vorübergehende Maßnahme handeln werde. Die Aktien von Virgin Orbit seien seit Jahresbeginn um über 80% gefallen, da die Zukunft des Unternehmens nach einem fehlgeschlagenen Raketenstart im Januar 2023 infrage gestellt worden sei. (News vom 31.03.2023)Börsenplätze Virgin Orbit-Aktie: