Kurzprofil Virgin Orbit Inc.:



Virgin Orbit Holdings Inc. (ISIN: US92771A1016, WKN: A3DB6G, NASDAQ-Symbol: VORB) mit Sitz in East Conant Street Long Beach im US-Bundesstaat Kalifornien ist ein vertikal integriertes Raumfahrtunternehmen. Das Unternehmen betreibt reaktionsschnelle Weltraumträgersysteme. (10.01.2023/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Virgin Orbit: Satellitenstart scheitert - Aktie bricht ein - AktiennewsDie vorbörsliche Stimmung rund um Virgin Orbit (ISIN: US92771A1016, WKN: A3DB6G, NASDAQ-Symbol: VORB) ist schlecht und hat die Notierung gegenüber dem gestrigen Schlusskurs um fast 25% nach unten gezogen, so die Experten von XTB.Der erste Flug der unbemannten Rakete LuncherOne, die einen Satelliten in die Erdumlaufbahn bringen sollte, sei wegen eines unerwarteten Fehlers in die Brüche gegangen. Nach Angaben von Virgin Orbit habe sich das Versagen selbst erst im Weltraum ereignet, fast 11.000 Meter über der Erdoberfläche. Der aktuelle Versuch sei der sechste in Folge und der zweite Fehlschlag gewesen.Die offizielle Mitteilung des Unternehmens sei auf der Plattform Twitter geteilt worden.NASDAQ-Aktienkurs Virgin Orbit-Aktie: