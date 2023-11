NYSE-Aktienkurs Virgin Galactic-Aktie:

2,13 USD -5,33% (21.11.2023, 22:00)



ISIN Virgin Galactic-Aktie:

US92766K1060



WKN Virgin Galactic-Aktie:

A2PTTF



Ticker-Symbol Virgin Galactic-Aktie:

0QL



NYSE-Symbol Virgin Galactic-Aktie:

SPCE



Kurzprofil Virgin Galactic Holdings Inc.:



Virgin Galactic Holdings, Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, Ticker-Symbol: 0QL, NYSE-Symbol: SPCE) ist ein Luft- und Raumfahrtunternehmen, das die bemannte Raumfahrt für Privatpersonen und Forscher anbietet. (22.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





New York (www.aktiencheck.de) - Virgin Galactic-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Kristine Liwag, Analystin von Morgan Stanley, stuft die Aktie des US-Raumfahrtunternehmens Virgin Galactic Holdings Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, NYSE-Symbol: SPCE) von "equal-weight" auf "underweight" herab, mit einem Kursziel von 1,75 USD statt 4,00 USD.Das Unternehmen pausiere die umsatzwirksamen Raumflüge, um Barmittel zu sparen und seine Bemühungen um Delta zu verdoppeln. Liwag schätze das langfristige Potenzial von Virgin Galactic, sehe aber nur begrenzte Möglichkeiten für einen Kursanstieg während der bevorstehenden Flaute. Da von Mitte 2024 bis 2026 keine umsatzwirksamen Flüge geplant seien, sehe Liwag eine "katalytische Flaute am Horizont".Kristine Liwag, Analystin von Morgan Stanley, stuft die Virgin Galactic-Aktie von "equal-weight" auf "underweight" herunter. (Analyse vom 22.11.2023)Börsenplätze Virgin Galactic-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Virgin Galactic-Aktie:1,90 EUR -2,56% (22.11.2023, 10:44)