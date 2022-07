Börsenplätze Virgin Galactic-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Virgin Galactic-Aktie:

6,76 EUR -6,11% (11.07.2022, 16:00)



NYSE-Aktienkurs Virgin Galactic-Aktie:

6,89 USD -5,87% (11.07.2022, 16:44)



ISIN Virgin Galactic-Aktie:

US92766K1060



WKN Virgin Galactic-Aktie:

A2PTTF



Ticker-Symbol Virgin Galactic-Aktie:

0QL



NYSE-Symbol Virgin Galactic-Aktie:

SPCE



Kurzprofil Virgin Galactic Holdings Inc.:



Virgin Galactic Holdings, Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, Ticker-Symbol: 0QL, NYSE-Symbol: SPCE) ist ein Luft- und Raumfahrtunternehmen, das die bemannte Raumfahrt für Privatpersonen und Forscher anbietet. (11.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Virgin Galactic hat einen Vertrag mit Boeing - Werden die Aktien wieder steigen? AktiennewsVirgin Galactic (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, Ticker-Symbol: 0QL, NYSE-Symbol: SPCE) wurde 2004 gegründet und ist nach wie vor das einzige börsennotierte Unternehmen mit Ambitionen, den Weltraumtourismus auf globaler Ebene zu ermöglichen, so die Experten von XTB.Die Aktie des Unternehmens habe aufgrund der negativen Risikostimmung und der Kapitulation der Anleger in einer Raumfahrtindustrie, die noch in den Kinderschuhen stecke, stark gelitten. Der Aktienkurs liege fast 90% unter den historischen Höchstständen. Vor kurzem habe das Unternehmen jedoch eine Reihe positiver Nachrichten gemeldet, die zu einem Kursanstieg von fast 30% geführt hätten:- Virgin Galactic habe einen Vertrag mit dem Luft- und Raumfahrtriesen Boeing über den Bau einer Flotte von Schiffen der nächsten Generation gemeldet. Der Wert des Vertrags sei nicht veröffentlicht worden.- Die neuen Schiffe würden ab 2025 das von Scaled Composites entwickelte Trägerflugzeug VMS Eve (bekannt als die "Mutter") ersetzen. Virgin Galactic verwende das Flugzeug für den Start von Raumfahrzeugen anstelle der kostspieligen Senkrechtstartraketen. Virgin Galactic plane den Start neuer Raumfahrzeuge der Delta-Klasse im Jahr 2025.- Sowohl die VMS Eve (die Trägerrakete) als auch das Raumflugzeug VMS Unity würden sich in der Produktionsstätte des Unternehmens in Mojave, Kalifornien befinden, wo sie derzeit gewartet würden. Das Unternehmen habe bestätigt, dass es beabsichtige, die ersten kommerziellen Missionen im ersten Quartal 2023 anzubieten.Virgin Galactic (SPCE.US) im Chart. Die Aktie habe in der Vergangenheit massive Schwankungen erlebt, wobei der letzte Kurshöhepunkt im Juli 2021 zu verzeichnen gewesen sei, als das Schiff des Unternehmens den Milliardär und Virgin-Group-Eigentümer Richard Branson vor Jeff Bezos ins All befördert habe. Historisch gesehen könnte das aktuelle Kursniveau nach massiven Rückgängen für langfristige Anleger attraktiv sein, die an den Erfolg der Skalierung der suborbitalen Tourismusdienste des Unternehmens glauben würden. Das Unternehmen werde jedoch eindeutig durch den weltweiten Rückzug der Anleger aus Unternehmen, die noch keine Gewinne erwirtschaften würden, belastet. (Quelle: xStation 5)