NYSE-Aktienkurs Virgin Galactic-Aktie:

5,19 USD +12,34% (13.01.2023, 22:00)



ISIN Virgin Galactic-Aktie:

US92766K1060



WKN Virgin Galactic-Aktie:

A2PTTF



Ticker-Symbol Virgin Galactic-Aktie:

0QL



NYSE-Symbol Virgin Galactic-Aktie:

SPCE



Kurzprofil Virgin Galactic Holdings Inc.:



Virgin Galactic Holdings, Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, Ticker-Symbol: 0QL, NYSE-Symbol: SPCE) ist ein Luft- und Raumfahrtunternehmen, das die bemannte Raumfahrt für Privatpersonen und Forscher anbietet. (16.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Virgin Galactic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des US-Raumfahrtunternehmens Virgin Galactic Holdings Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, Ticker-Symbol: 0QL, NYSE-Symbol: SPCE) unter die Lupe.Die Virgin Galactic-Aktie habe bei einem relativ hohen Handelsvolumen einen schönen Satz nach oben gemacht. Und das Papier nehme offenbar nun wieder Schwung auf. Treiber sei die Hoffnung, dass das Unternehmen schon im zweiten Quartal 2023 den kommerziellen Betrieb aufnehmen könne. Fortan könnten reiche Touristen einen Ausflug ins All buchen. Und der Weltraum-Tourismus gelte als neuer Milliarden-Markt. Zocker könnten bei Virgin Galactic eine kleine Position wagen, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 16.01.2023)Das vollständige Interview mit Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Virgin Galactic-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Virgin Galactic-Aktie:4,91 EUR +2,29% (16.01.2023, 14:19)