Kurzprofil Virgin Galactic Holdings Inc.:



Virgin Galactic Holdings, Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, Ticker-Symbol: 0QL, NYSE-Symbol: SPCE) ist ein Luft- und Raumfahrtunternehmen, das die bemannte Raumfahrt für Privatpersonen und Forscher anbietet. (23.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Virgin Galactic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Raumfahrtunternehmens Virgin Galactic Holdings Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, Ticker-Symbol: 0QL, NYSE-Symbol: SPCE) unter die Lupe.Knapp zwei Jahre sei es her als der britische Milliardär Richard Branson mit seinem Weltraum-Unternehmen Virgin Galactic in den Orbit abgehoben habe. Mit dem am Donnerstag geplanten letzten Testflug seitens Virgin hoffe man nun bei der Kommerzialisierung von Weltraumflügen ein gutes Stück voranzukommen.Mit dem Flug am Donnerstag möchte Virgin Galactic ausschließlich die Leistungsfähigkeit des Raumschiffs sowie die Handhabungsqualitäten inklusive der Flugsteuerung testen. Die daraus gewonnenen Daten und Erkenntnisse sollten nach wenigen Wochen ausgewertet sein und somit entscheidende Hinweise für den Start des Weltraumtourismus liefern.Wenn alles gut gehe, könnten nach Angaben von Virgin Galactic Ende Juni die ersten kommerziellen Flüge in den Weltraum beginnen. Das Unternehmen habe hier bereits vor geraumer Zeit damit begonnen hunderte von Tickets vorab zu verkaufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Virgin Galactic-Aktie: