Konkurrent sei auch Elon Musks Raumfahrt-Firma SpaceX - wie Blue Origin nicht börsennotiert -, die bislang zwei komplett private Missionen zur Internationalen Raumstation (ISS) durchgeführt habe. Im Juli 2021 sei Branson in einem Quasi-Wettrennen unter Milliardären zehn Tage vor Bezos mit seinem eigenen Raumschiff ins All geflogen.



Auch wenn die Finanzierung des Geschäfts teuer und die längerfristige Zukunft unsicher sei, dürfte Virgin Galactic in den kommenden Jahren im Weltraum-Tourismus-Geschäft eine Rolle mitspielen. Die Einzelaktie bleibe allerdings ein ganz heißes Pflaster und sei entsprechend nur für Hasardeure geeignet, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.07.2023)



Kurzprofil Virgin Galactic Holdings Inc.:



Virgin Galactic Holdings, Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, Ticker-Symbol: 0QL, NYSE-Symbol: SPCE) ist ein Luft- und Raumfahrtunternehmen, das die bemannte Raumfahrt für Privatpersonen und Forscher anbietet. (02.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Virgin Galactic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Raumfahrtunternehmens Virgin Galactic Holdings Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, Ticker-Symbol: 0QL, NYSE-Symbol: SPCE) unter die Lupe.Das private Raumfahrt-Unternehmen habe mit einem erfolgreichen Flug ins All seinen kommerziellen Flugbetrieb begonnen. In den kommenden Monaten solle es mindestens einmal monatlich ab in die kurze Schwerelosigkeit gehen. Die Aktie von Virgin Galactic sei nach einem kurzen Höhenflug wieder zurück auf dem Boden der Tatsachen.Mit drei italienischen Wissenschaftlern und drei Mitarbeitern an Bord habe Richard Bransons Weltraum-Unternehmen seinen kommerziellen Flugbetrieb ins All unternommen. Das Raumflugzeug "VSS Unity" sei am vergangenen Donnerstag gemeinsam mit seinem Mutterflugzeug "VMS Eve" von einem Weltraumbahnhof im US-Bundesstaat New Mexico gestartet, wie Live-Bilder von Virgin Galactic gezeigt hätten.In einer Höhe von etwa 14 Kilometern habe "VSS Unity" von "VMS Eve" abgedockt und einen kurzen Allflug gestartet. Danach sei die "VSS Unity" zurück auf dem Weltraumbahnhof gelandet. Virgin Galactic habe seinen ersten kommerziellen Raumflug erfolgreich abgeschlossen, "ein historischer Moment", habe der britische Milliardär Branson via Kurznachrichtendienst Twitter kommentiert.Neben den Wissenschaftlern Walter Villadei, Angelo Landolfi und Pantaleone Carlucci von der italienischen Luftwaffe und dem nationalen Wissenschaftsrat Italiens seien noch mehrere Mitarbeiter von Virgin Galactic in unterschiedlichen Funktionen in beiden Flugzeugen beteiligt gwesen. Die Wissenschaftler hätten auf dem kurzen Flug Daten für rund ein Dutzend Experimente gesammelt. Für einen kurzen Zeitraum hätten sie auch ihre Sitzplätze verlassen dürfen, Schwerelosigkeit erlebt und eine italienische Flagge ausgerollt.Tickets für die insgesamt rund anderthalb Stunden lange Tour sollten nach Unternehmensangaben rund 450.000 USD kosten, mindestens jedoch 250.000 USD. Rund 800 Tickets seien Medienberichten zufolge schon verkauft.Derzeit könnten nur maximal sechs Passagiere pro Start in den Weltraum befördert werden. Anfangs solle es einmal monatlich in die Schwerelosigkeit gehen. So fließen würden nur etwa 1,5 Mio. USD pro Monat in die Kassen von Virgin Galactic fließen. Bei aktuellen Betriebskosten von etwa 500 Mio. USD pro Jahr sei das ein Verlustgeschäft.Um die hohen Kosten für den Aufbau des Weltraumtourismus-Geschäfts auszugleichen, müsse Virgin Galactic die Anzahl der Flüge pro Monat hochschrauben. Doch dafür brauche das Unternehmen mehr Raumflugzeuge. Und der Bau jedes dieser Space-Planes der "Delta-Klasse" koste nach Angaben von Virgin Galactic 50 bis 60 Mio. USD.Um dieses Kapital aufzubringen, werde Virgin Galactic neue Aktien ausgeben. Nach Angaben des Unternehmens seien in den vergangenen fünf Jahren fast 300 Mio. Aktien verkauft worden, was etwa 10 Mio. USD eingebracht habe. Laut Motley Fool plane Virging Galactic, in Zukunft weitere Aktien im Wert von 400 Mio. USD auszugeben. Beim aktuellen Virgin Galactic-Aktienkurs von 3,88 USD entspreche dies etwa 103 Mio. weiteren Aktien, die auf den Markt kämen. Mehr als jede dritte existierende Virgin Galactic-Aktie dürfte dann in Zukunft eine "neue" Virgin Galactic-Aktie sein.Und ob das zur Finanzierung der kommerziellen Raumflüge ausreiche, sei nicht sicher. Zumal Bransons Unternehmen nicht das einzige sei, das zahlungskräftigen Interessierten Weltraumreisen ermögliche. Amazon.com-Gründer Jeff Bezos und sein Unternehmen Blue Origin hätten schon mehrere Passagiere ins All geschickt.