- Virgin Galactic habe den Termin für den ersten Touristenflug auf das erste Quartal 2023 verschoben, während er ursprünglich für das vierte Quartal 2022 geplant gewesen sei. Das Management habe die Entscheidung mit Personalengpässen und Unterbrechungen in der Lieferkette begründet.



Virgin Galactic-Aktien im Chart: Der Aktienkurs des Unternehmens liege unter dem wichtigen Widerstand, der durch die 200-Tage-Linie markiert werde. Ein Ausbruch der Aktie über 10,50 USD könnte eine breitere Auflösung und eine Rückkehr des Aufwärtsmomentums einläuten. Bis das Geschäft von Virgin Galactic vollständig skalierbar und vor allem lebensfähig sei, könnte die Aktie eine enorme Volatilität erleben. Die Aktie befinde sich seit Anfang 2022 in einem Seitwärtstrend, was bestätige, dass die aktuellen Bewertungen für langfristige Anleger potenziell attraktiv seien. (Quelle: xStation 5)



8,22 EUR +1,23% (04.08.2022, 15:31)



8,25 USD +5,23% (03.08.2022, 22:00)



US92766K1060



A2PTTF



0QL



SPCE



Kurzprofil Virgin Galactic Holdings Inc.:



Virgin Galactic Holdings, Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, Ticker-Symbol: 0QL, NYSE-Symbol: SPCE) ist ein Luft- und Raumfahrtunternehmen, das die bemannte Raumfahrt für Privatpersonen und Forscher anbietet. (04.08.2022/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Virgin Galactic: Was ist vom Bericht des Raumfahrtunternehmens zu erwarten? AktiennewsHeute nach der Börsensitzung wird das Raumfahrtunternehmen Virgin Galactic (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, Ticker-Symbol: 0QL, NYSE-Symbol: SPCE) seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal des Jahres vorlegen, so die Experten von XTB.Werde das Unternehmen, das in letzter Zeit mit Verzögerungen zu kämpfen gehabt habe, die "bescheidenen" Erwartungen der Analysten übertreffen?- Prognostiziertes EPS von -0,39 USD gegenüber -0,36 USD im 1. Quartal 2021- Prognostizierter Umsatz 300.000 USD gegenüber 600.000 USD im 1. Quartal 2021 (Rückgang um fast 50% im Jahresvergleich)- Analysten würden einen deutlichen Umsatzrückgang (fast 50% im Jahresvergleich) und den 14. Quartalsverlust pro Aktie in Folge erwarten. Die Anleger würden sich auf die Cash-Position des Unternehmens und die Aussichten für die nächsten Quartale des Jahres konzentrieren.- Der Start eines rentablen Raumfahrtunternehmens erfordere massive finanzielle Aufwendungen und sei mit den "Schmerzen" der jungen Branche verbunden, die aus Verzögerungen, Aktualisierungen neuer Daten und dem Aufbau eines Geschäftsmodells bestünden. Die Schwierigkeiten seien für die Anleger des Unternehmens spürbar, da die Aktien um mehr als 90% von ihren Rekordwerten gefallen seien.- Das Unternehmen nehme das Geschäft nach wie vor ernst und habe eine Partnerschaft mit Boeing angekündigt, in deren Rahmen es sechs weitere so genannte "Mutterschiffe" bauen werde, die Touristen über die Erdumlaufbahn hinaus bringen sollten. Virgin Galactic baue außerdem eine neue Fabrik in Phoenix, Arizona, und plane, dort Hunderte von neuen Arbeitsplätzen zu schaffen. Ende Juli habe das Unternehmen eine Partnerschaft mit dem Luxusreiseveranstalter Virtuoso angekündigt, in deren Rahmen eine begrenzte Anzahl von Sitzplätzen für Kunden des Unternehmens angeboten werde.- Das Unternehmen verfüge noch über die FAA-Zulassung für suborbitale Raumflüge und habe zugesagt, die Anforderungen für neue Teile für seine Flugzeuge zu erfüllen. Virgin habe immer noch fast 800 aktive Reservierungen, die das Unternehmen mit einem Flug über die Erdumlaufbahn hinaus erfüllen wolle. Die Ticketpreise würden bei 450.000 Dollar beginnen.