Kurzprofil Virgin Galactic Holdings Inc.:



Virgin Galactic Holdings, Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, Ticker-Symbol: 0QL, NYSE-Symbol: SPCE) ist ein Luft- und Raumfahrtunternehmen, das die bemannte Raumfahrt für Privatpersonen und Forscher anbietet. (08.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Virgin Galactic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Raumfahrtunternehmens Virgin Galactic Holdings Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, Ticker-Symbol: 0QL, NYSE-Symbol: SPCE) unter die Lupe.Virgin Galatic wolle in Zukunft pro Jahr 400 Flüge in den Erdorbit durchführen. Damit dies gelinge, brauche der Konzern von Multi-Milliardär Richard Branson allerdings neue Trägerflugzeuge, um die Touristenflieger in den Erdorbit zu befördern. Für den Bau der Flugzeuge habe Virgin Galatic jüngst eine strategisch wichtige Partnerschaft mit diesem Flugzeugbauer geschlossen.Konkret bündle Virgin Galactic seine Kräfte mit der Boeing-Tochter Aurora Flight Sciences. Diese solle zwei neue Trägerflugzeuge bauen, die Virgin Galactic schlicht als "Mutterschiffe" bezeichne. Jedes Mutterschiff solle 200 Flüge pro Jahr ermöglichen, wie Konzernlenker Branson mitgeteilt habe. Das erste neue Mutterschiff werde voraussichtlich 2025 in Betrieb genommen, im selben Jahr, in dem das erste Raumschiff der neuen Delta-Klasse von Virgin Galactic seine Nutzlastflüge beginnen solle.Bei den Anlegern komme die Kooperation gut an, kein Wunder: Ein Ticket für das Weltraum-Abendteuer koste stolze 450.000 Dollar. Virigin Galatic würden damit Einnahmen in dreistelliger Millionenhöhe winken. Für die Virgin Galactic-Aktie laufe es im zweiten Halbjahr bisher deutlich besser als in H1: Seit Anfang Juli stehe ein Plus von rund 25 Prozent zu Buche. Weltraum-Index des AKTIONÄR setzen, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär". Dieser vereine neben dem Weltraumtourismuspionier Virgin Galactic und dem Flugzeugbauer Boeing acht weitere aussichtsreiche Unternehmen aus der Branche. (Analyse vom 08.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Virgin Galactic-Aktie: