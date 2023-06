Tradegate-Aktienkurs Virgin Galactic-Aktie:

Kurzprofil Virgin Galactic Holdings Inc.:



Virgin Galactic Holdings, Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, Ticker-Symbol: 0QL, NYSE-Symbol: SPCE) ist ein Luft- und Raumfahrtunternehmen, das die bemannte Raumfahrt für Privatpersonen und Forscher anbietet. (23.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Virgin Galactic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Raumfahrtunternehmens Virgin Galactic Holdings Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, Ticker-Symbol: 0QL, NYSE-Symbol: SPCE) unter die Lupe.Mit der Ankündigung kommerzieller Flüge in das Weltall seien Virgin Glactic-Aktionäre zuletzt mit exorbitanten Kursgewinnen belohnt worden. Am Donnerstag hätten die Anleger einen erheblichen Dämpfer erhalten, die Aktie verliere massiv - das sei der Grund.Nachdem die Aktie zum Ende des Handels gut 6% verloren habe, habe sich die Talfahrt nachbörslich weiter beschelunigt. Virgin Galactic habe eine erfolgreiche Aktienplatzierung über 300 Mio. USD vermeldet und plane mit einem anschließenden Aktienangebot weitere 400 Mio. USD einzunehmen. Die Reaktion an der Börse sei eindeutig gewesen, nachbörslich verliere die Aktie mehr als 10%.Virgin Galactic möchte das Kapital für die Entwicklung und Erweiterung der Raumfahrtflotte nutzen. Das sei auch dringend nötig, denn mit aktuell nur einem einsatzbereiten Raumfahrzeug werde es auf Dauer nicht möglich sein, ein ertragreiches Geschäft zu installieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Virgin Galactic-Aktie: