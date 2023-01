Tradegate-Aktienkurs Virgin Galactic-Aktie:

5,08 EUR +19,53% (13.01.2023, 16:18)



NYSE-Aktienkurs Virgin Galactic-Aktie:

5,28 USD +14,29% (13.01.2023, 16:05)



ISIN Virgin Galactic-Aktie:

US92766K1060



WKN Virgin Galactic-Aktie:

A2PTTF



Ticker-Symbol Virgin Galactic-Aktie:

0QL



NYSE-Symbol Virgin Galactic-Aktie:

SPCE



Kurzprofil Virgin Galactic Holdings Inc.:



Virgin Galactic Holdings, Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, Ticker-Symbol: 0QL, NYSE-Symbol: SPCE) ist ein Luft- und Raumfahrtunternehmen, das die bemannte Raumfahrt für Privatpersonen und Forscher anbietet. (13.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Virgin Galactic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Raumfahrtunternehmens Virgin Galactic Holdings Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, Ticker-Symbol: 0QL, NYSE-Symbol: SPCE) unter die Lupe.Weltraum-Tourismus gelte als neuer Milliarden-Markt. Bereits 2027 sollten mit Ausflügen ins Weltall branchenweit rund 2,7 Mrd. USD umgesetzt werden, wie eine Studie von Global Industry Analysts zeige. Davon wolle sich auch Virgin Galactic ein Stück sichern: Mitte 2023 solle der kommerzielle Betrieb starten, wie das Raumfahrt-Unternehmen mitgeteilt habe. Für die Aktie gehe es steil nach oben.Laut Unternehmensangaben seien die geplanten Upgrades am Mutterschiff VMS Eve abgeschlossen. Bereits in der nächsten Woche sollten daher die Bodentests starten, bevor im Anschluss Flugtests durchgeführt würden. Diese sollten die Verbesserungen am Schiff zu verifizieren. Laufe alles nach Plan, wolle Virgin Galatic im zweiten Quartal dieses Jahres den kommerziellen Betrieb aufnehmen. Fortan könnten Touristen mit dem nötigen Kleingeld einen Kurztrip ins All buchen.Die Aussicht auf baldige Tourismus-Umsätze treibe die Virgin Galatic-Aktie am Freitag an: Im US-Handel lege das Papier aktuell mehr als 14% zu. Im gleichen Atemzug lege auch die Aktie von Virgin Orbit zu. Der Schwesterkonzern von Virgin Galatic habe jüngst einen Rückschlag bei einer Weltraummission von britischem Boden verzeichnet, wolle sich aber nicht voreilig geschlagen geben und plane laut eigenen Angaben weitere Startversuche vom Weltraumbahnhof Cornwall zu unternehmen, so Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.01.2023)Börsenplätze Virgin Galactic-Aktie: