Virgin Galactic Holdings, Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, Ticker-Symbol: 0QL, NYSE-Symbol: SPCE) ist ein Luft- und Raumfahrtunternehmen, das die bemannte Raumfahrt für Privatpersonen und Forscher anbietet. (16.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Laut Analystenschätzungen gebe es viele Millionen potenzielle Kunden für die sehr teuren Tickets. Aus diesem Grund werde daran weiter geschraubt - dies auch im Hinblick darauf, dass wenn sich das weiter kommerzialisiere und Skaleneffekte erreiche, komme die Sache ins Rollen und die Preise würden niedriger. Im 2. Quartal solle es soweit sein - dann falle der Startschuss - und das treibe die Aktie momentan nach oben. Das sei auch ein Hinweis darauf, dass die Anleger wieder Bock auf Spekulationen hätten, so der Aktienprofi. Bei der Virgin Galactic-Aktie brauche man gute Nerven, deswegen sollte man eventuell nur eine kleine Position eröffnen und es laufen lassen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 13.01.2023)