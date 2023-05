Börsenplätze Virgin Galactic-Aktie:



Kurzprofil Virgin Galactic Holdings Inc.:



Virgin Galactic Holdings, Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, Ticker-Symbol: 0QL, NYSE-Symbol: SPCE) ist ein Luft- und Raumfahrtunternehmen, das die bemannte Raumfahrt für Privatpersonen und Forscher anbietet. (11.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Virgin Galactic: Aktie steigt vorbörslich nach neuem Flugplan - AktiennewsDas suborbitale Reiseunternehmen Virgin Galactic (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, Ticker-Symbol: 0QL, NYSE-Symbol: SPCE) baut seine Gewinne im vorbörslichen Handel aus, nachdem es den Anlegern mitgeteilt hat, dass es Ende Mai einen Testflug vor seinem ersten kommerziellen Einsatz durchführen wird, so die Experten von XTB.Dieser sei für Juni geplant. Trotz eines größeren Nettoverlusts im Jahresvergleich bei den Q1-Ergebnissen würden Investoren Chancen in der geplanten Einführung von Kundenflügen sehen, die bei erfolgreicher Umsetzung erste Umsätze generieren könnten.Der Nettoverlust im ersten Quartal habe 159 Millionen US-Dollar betragen, verglichen mit einem Verlust von 93 Millionen US-Dollar in Q1/2022. Das Unternehmen habe zum 31. März 874 Millionen US-Dollar in Barbeständen und äquivalenten Werten gehabt.Virgin Galactic habe höhere Ausgaben für Forschung und Entwicklung sowie Investitionen in Delta-Raumschiffe, die in Partnerschaft mit dem Rüstungskonzern Textron (TXT.US) gebaut würden, als Gründe für den Verlust genannt. Die neuen Raumschiffe sollten 2026 starten und 75% der Margen des Unternehmens generieren.Das Unternehmen habe das für das Wachstum seines Geschäfts und die regelmäßige Durchführung von Weltraumflügen erforderliche Kapital aufgebraucht. Es seien insgesamt 800 Tickets verkauft worden, für 600 davon zahlten Interessenten zwischen 200.000 und 250.000 US-Dollar, weitere 200 seien zum Preis von 450.000 US-Dollar verkauft worden, der auch der derzeitige Ticketpreis sei.Der Testflug im Mai werde vier Mitarbeiter des Unternehmens mit Erfahrung bei NASA und der US-Luftwaffe sowie zwei Piloten an Bord haben. Der Flug werde voraussichtlich eine Höhe von 50.000 Fuß erreichen, da die USA diese Grenze als Weltraumgrenze betrachte (12 Meilen unterhalb der sogenannten Karman-Linie).Der jüngste Finanzbericht des Unternehmens zeige, dass das Bargeld des Unternehmens schwinde. Nun sei es unaufhaltsam auf der Jagd nach Zeit und habe nur begrenzten Spielraum für mögliche Fehler. Das Unternehmen müsse so bald wie möglich Einnahmen generieren, da es die erforderliche Genehmigung der Federal Aviation Agency habe, kommerzielle Flüge zu organisieren. In den vergangenen Jahren habe eine Phase erfolgreicher Flüge zu einem Kursanstieg der Aktie geführt, aber Virgin Galactic habe wiederholt Änderungen im Flugplan vorgenommen.