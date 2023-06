Börsenplätze Virgin Galactic-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Virgin Galactic-Aktie:

5,50 EUR -0,36% (21.06.2023, 13:32)



NYSE-Aktienkurs Virgin Galactic-Aktie:

6,01 USD +27,06% (20.06.2023)



ISIN Virgin Galactic-Aktie:

US92766K1060



WKN Virgin Galactic-Aktie:

A2PTTF



Ticker-Symbol Virgin Galactic-Aktie:

0QL



NYSE-Symbol Virgin Galactic-Aktie:

SPCE



Kurzprofil Virgin Galactic Holdings Inc.:



Virgin Galactic Holdings, Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, Ticker-Symbol: 0QL, NYSE-Symbol: SPCE) ist ein Luft- und Raumfahrtunternehmen, das die bemannte Raumfahrt für Privatpersonen und Forscher anbietet. (21.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Virgin Galactic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Raumfahrtunternehmens Virgin Galactic Holdings Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, Ticker-Symbol: 0QL, NYSE-Symbol: SPCE) unter die Lupe.Seitdem der amerikanische Raumfahrtkonzern den Start seiner kommerziellen Raumfahrt verkündet habe, kenne die Aktie kein Halten mehr. In den USA habe die Aktie den Handel am Dienstag mit einem fetten Kursplus von mehr als 25 Prozent beendet - das sei der Grund.Mit dem erneuten Kursfeuerwerk am Dienstag habe die Aktie wieder mal für jede Menge Furore gesorgt. Die simple Ankündigung der Details zum Flugplan für den historischen Flug hätten die Aktie exorbitant steigen lassen. Damit habe die Aktie seit Anfang Juni mehr als 60 Prozent zulegen können.Bevor die Amerikaner Touristen für 450.000 US-Dollar in das Weltall befördern könnten, müssten die Flüge von ungefähr 600 Touristen durchgeführt werden, die vor Jahren ein Ticket zu ungefähr 250.000 Dollar gekauft hätten. Bei sechs Personen pro Flug müssten die Amerikaner somit hundertmal vom Erdboden abheben. Es werde somit eine gewisse Zeit dauern, bis Virgin die Einnahmen aus den Flügen massiv steigern könne.Virgin Galactic sei ein Mitglied von insgesamt neun Unternehmen des "Der Aktionär" Weltraum-Index. Die höchste Indexgewichtung hätten die Aktien von Flugzeugbauer Embraer gefolgt von Airbus und Boeing. Mit dem Indexzertifikat WKN DA0AB7 können Anleger nahezu eins zu eins am Luft- und Raumfahrtboom teilhaben, so Jürgen Dreifürst. (Analyse vom 21.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.