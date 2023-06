Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.



Kurzprofil Virgin Galactic Holdings Inc.:



Virgin Galactic Holdings, Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, Ticker-Symbol: 0QL, NYSE-Symbol: SPCE) ist ein Luft- und Raumfahrtunternehmen, das die bemannte Raumfahrt für Privatpersonen und Forscher anbietet. (16.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Virgin Galactic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Raumfahrtunternehmens Virgin Galactic Holdings Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, Ticker-Symbol: 0QL, NYSE-Symbol: SPCE) unter die Lupe.Der Raumfahrtkonzern Virgin Galactic habe am Donnerstag den Start seiner kommerziellen Raumfahrt verkündet. Der erste Flug mit dem Namen "Galactic 01" solle demnach bereits vom 27. bis 30. Juni stattfinden. Von der Euphorie getragen, schnelle die Virgin Galactic-Aktie am Freitag zeitweise um rund 50 Prozent nach oben.Nachdem der Virgin Galactic zuvor bereits den Unity 25 Flug und die anschließenden Routineanalysen erfolgreich abgeschlossen habe, seien das Raumschiff und die Besatzung nun bereit, die erste kommerzielle Weltraum-Flugline in Betrieb zu nehmen. Beim ersten Flug "Galactic 01" - einer wissenschaftlichen Forschungsmission - würden nun Angehörige der italienischen Luftwaffe sowie des National Research Council of Italy Forschungen im Bereich der Mikrogravitation durchführen.Vermögende Privatpersonen hätten zudem ab dem zweiten Flug "Galactic 02", der Anfang August abheben solle, die Möglichkeit in den Orbit zu fliegen. Kostenpunkt: 250.000 Dollar. Danach wolle Virgin Galactic im monatlichen Turnus Weltraumflüge anbieten."Wir starten die erste kommerzielle Raumfahrtlinie für die Erde mit zwei dynamischen Produkten - unsere wissenschaftliche Forschung und private Astronauten-Raumfahrtmissionen. Dieses nächste aufregende Kapitel für Virgin Galatic wurde durch die Entschlossenheit zur Innovation und das Engagement, ein unvergleichliches und wirklich transformatives Kundenerlebnis zu bieten, vorangetrieben", so Michael Colglazier Ceo von Virgin Galactic.Virgin Galactic stehe unmittelbar davor, einen weiteren Meilenstein zu erreichen. Wie nachhaltig die heutigen Kursgewinne seien, müsse sich zwar noch herausstellen, dennoch traue "Der Aktionär" dem Unternehmen zu, sich als First Mover ein großes Stück vom Weltraumtourismus-Kuchen zu sichern. Von der Performance der Virgin-Galactic-Aktie profitiere zudem der Weltraum-Index. Dieser bündele neun aussichtsreiche Unternehmen mit einem Bezug zum Weltall und verteile so das Einzelaktienrisiko auf mehrere Schultern. Mit dem Indexzertifikat (WKN DA0AB7) könnten Anleger eins zu eins an der Entwicklung des Index teilhaben. (Analyse vom 16.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link