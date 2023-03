Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Vir Biotechnology:



Vir Biotechnology Inc. (ISIN: US92764N1028, WKN: A2PS0P, NASDAQ-Ticker-Symbol: VIR) ist ein immunologisches Unternehmen im kommerziellen Stadium, das sich darauf konzentriert, immunologische Erkenntnisse mit Technologien zur Behandlung und Vorbeugung schwerer Infektionskrankheiten zu kombinieren. Das Unternehmen hat vier Technologieplattformen aufgebaut, die sich auf Antikörper, T-Zellen, angeborene Immunität und kleine interferierende Ribonukleinsäure (siRNA) konzentrieren, und zwar durch interne Entwicklung, Kooperationen und Übernahmen. (06.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vir Biotechnology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Vir Biotechnology Inc. (ISIN: US92764N1028, WKN: A2PS0P, NASDAQ-Ticker-Symbol: VIR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.J.P. Morgan sei bullish für Vir Biotech. Das Unternehmen biete nach Ansicht der Analysten eine unterschätzte Chance auf dem Markt für Grippeprävention. Analyst Eric Joseph habe die Aktie von "neutral" auf "übergewichten" hochgestuft. Er habe sein Kursziel 34 Dollar reduziert, was immer noch ein Aufwärtspotenzial von 48,9 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag bedeute."Vir Biotechnology verfügt über langfristige Pipeline-Chancen in verschiedenen Indikationen für Infektionskrankheiten, einschließlich Hepatitis B und Influenza A", so Joseph in einer Mitteilung an Kunden am heutigen Montag. Joseph habe gesagt, dass das Unternehmen eine Rolle bei der Vorbeugung der Grippe in der Hochrisikogruppe der älteren Erwachsenen spielen könnte, die einen Spitzenmarktwert von drei Milliarden Dollar habe. Diese Bevölkerungsgruppe gelte als unterversorgt durch bereits verfügbare Maßnahmen zur Grippeprävention, da in den USA und der Europäischen Union jährlich 44 Prozent der Krankenhauseinweisungen und mehr als 70 Prozent der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus auf Erwachsene über 65 Jahre entfallen würden.Wenn das Medikament zugelassen werde, sollte es auch in Verbindung mit der üblichen saisonalen Impfung verabreicht werden können. Er habe gesagt, dass die Aktie einen Aufwärtstrend erleben könnte, wenn die neuesten Daten der Peninsula-Studie vorlägen, da erwartet werde, dass sie eine lineare Fortsetzung der früheren, auf junge Erwachsene fokussierten Studie sein werde. Die Aktie könnte durch die Studie um mehr als 50 Prozent steigen, habe er gesagt, könnte aber auch um bis zu 10 Prozent fallen, wenn die Daten die Erwartungen nicht erfüllen würden. Joseph habe hinzugefügt, dass das Unternehmen möglicherweise mehr Informationen über die RNA bereitstellen müsse, damit die Aktie allein aufgrund der Studie stärker zulegen könne.Die Aktie von Vir Biotech habe in den vergangenen Wochen deutlich gelitten. "Der Aktionär" favorisiert die Aktien von GlaxoSmithKline, so Markus Bußler. (Analyse vom 06.03.2023)