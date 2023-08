Börsenplätze VinFast-Aktie



Frankfurt-Aktienkurs VinFast-Aktie:

29,915 EUR -14,72% (16.08.2023, 14:20)



NASDAQ-Aktienkurs VinFast-Aktie:

27,81 USD -24,96% (16.08.2023, 16:19)



ISIN VinFast-Aktie:

SGXZ55111462



WKN VinFast-Aktie:

A3ESV6



Ticker-Symbol VinFast-Aktie:

0TL



NASDAQ-Symbol VinFast-Aktie:

VFS



Kurzprofil VinFast Auto Ltd.:



VinFast Auto Ltd. (ISIN: SGXZ55111462, WKN: A3ESV6, Ticker-Symbol: 0TL, NASDAQ-Symbol: VFS) ist ein 2017 gegründeter vietnamesischer Automobil- und Elektromotorradhersteller mit Hauptsitz in Hải Phòng. Das Unternehmen ist Mitglied der Vingroup. (16.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VinFast-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die VinFast-Aktie (ISIN: SGXZ55111462, WKN: A3ESV6, Ticker-Symbol: 0TL, NASDAQ-Symbol: VFS) unter die Lupe.Am Dienstag habe ein weiterer Elektromobilität-Newcomer via SPAC an der US-Technologiebörse NASDAQ debütiert. Anleger hätten dem vietnamesischen Autobauer VinFast dabei zumindest zwischenzeitlich einen höheren Börsenwert als VW, BMW oder Ford zugesprochen. Inzwischen werde der Börsenneuling wieder billiger gehandelt. Eine Einstiegschance?VinFast sei 2017 gegründet worden und gehöre zur Holding Vingroup des vietnamesischen Milliardärs Pham Nhat Vuong. Der Autobauer besitze ein Werk im vietnamesischen Hai Phong. Die jährliche Kapazität solle bei bis zu 300.000 Fahrzeugen liegen. Darüber hinaus plane der Konzern den Bau einer weiteren Fabrik im US-Bundesstaat North Carolina zu errichten. Nach Inbetriebnahme im Jahr 2025 sollten dort weitere 150.000 Einheiten pro Jahr vom Band laufen.Am Donnerstag hötten VinFast und der SPAC Black Spade Acquisition bekanntgegeben, zu fusionieren. Bereits da habe der Kurs der schon börsennotierten Firmenhülle um ganze 73% zugelegt. Nach der Fusion am Dienstag habe das Papier in der Spitze um weitere 76% zugelegt und damit fast 290% höher als der Ausgabepreis des SPACs notiert. In der Folge habe die Aktie aber wieder etwas nachgegeben. Vom Hoch aus habe die Aktie inklusive des vorbörslichen Handels am Mittwoch jedoch wieder um 17% korrigiert. Zwischenzeitlich sei der Konzern somit 85 Mrd. USD wert gewesen und damit mehr als BMW, VW oder Ford.Darüber hinaus erziele VinFast noch keine Gewinne. Infolge der internationalen Expansion sei der Nettoverlust im ersten Quartal auf 588 Mio. USD gewachsen. Der Umsatz sei im gleichen Zeitraum um fast 50% eingebrochen. Ebenfalls skeptisch stimme die Eignerstruktur. Gründer Pham kontrolliere 99% der sich im Umlauf befindlichen Aktien. Große Kursschwankungen seien aufgrund des geringen Freefloats daher nicht ungewöhnlich.Bei VinFast gebe es derzeit noch zu viele Fragezeichen. Aktuell eigne sich das hochvolatile Papier maximal für Zocker, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link