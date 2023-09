NASDAQ-Aktienkurs VinFast-Aktie:

25,195 USD -3,58% (06.09.2023, 17:15)



ISIN VinFast-Aktie:

SGXZ55111462



WKN VinFast-Aktie:

A3ESV6



Ticker-Symbol VinFast-Aktie:

0TL



NASDAQ-Symbol VinFast-Aktie:

VFS



Kurzprofil VinFast Auto Ltd.:



VinFast Auto Ltd. (ISIN: SGXZ55111462, WKN: A3ESV6, Ticker-Symbol: 0TL, NASDAQ-Symbol: VFS) ist ein 2017 gegründeter vietnamesischer Automobil- und Elektromotorradhersteller mit Hauptsitz in Hải Phòng. Das Unternehmen ist Mitglied der Vingroup. (06.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VinFast-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Autobauers VinFast (ISIN: SGXZ55111462, WKN: A3ESV6, Ticker-Symbol: 0TL, NASDAQ-Symbol: VFS) unter die Lupe.Der vietnamesische Elektroautohersteller sei in der Spitze mehr wert gewesen als General Motors (GM) und Ford zusammen. VinFast sei aber ohnehin eine merkwürdige Story, denn das Unternehmen habe lediglich 1% seiner Anteile an die Börse gebracht. Der Rest befinde sich in den Händen eines Großaktionärs. Mit einem so geringen Freefloat seien extreme Kursbewegungen fast schon vorprogrammiert. Auch nach dem deutlichen Rücksetzer bleibe die VinFast-Aktie stark überteuert, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 06.09.2023)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze VinFast-AktieTradegate-Aktienkurs VinFast-Aktie:23,50 EUR -4,86% (06.09.2023, 17:23)