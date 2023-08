Jochen Kauper von "Der Aktionär" rät die VinFast-Aktie zu meiden. (Analyse vom 31.08.2023)



Börsenplätze VinFast-Aktie



Tradegate-Aktienkurs VinFast-Aktie:

34,10 EUR -9,55% (31.08.2023, 16:37)



NASDAQ-Aktienkurs VinFast-Aktie:

36,51 USD -11,53% (31.08.2023, 16:29)



ISIN VinFast-Aktie:

SGXZ55111462



WKN VinFast-Aktie:

A3ESV6



Ticker-Symbol VinFast-Aktie:

0TL



NASDAQ-Symbol VinFast-Aktie:

VFS



Kurzprofil VinFast Auto Ltd.:



VinFast Auto Ltd. (ISIN: SGXZ55111462, WKN: A3ESV6, Ticker-Symbol: 0TL, NASDAQ-Symbol: VFS) ist ein 2017 gegründeter vietnamesischer Automobil- und Elektromotorradhersteller mit Hauptsitz in Hải Phòng. Das Unternehmen ist Mitglied der Vingroup. (31.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VinFast-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des vietnamesischen Autobauers VinFast (ISIN: SGXZ55111462, WKN: A3ESV6, Ticker-Symbol: 0TL, NASDAQ-Symbol: VFS) unter die Lupe.Die VinFast-Aktie sei seit dem Debüt als SPAC am 15. August bis zum Börsenschluss am Montag um 688 Prozent gestiegen. Am Mittwoch sei die Kletterpartie ins Stocken gekommen. Der Titel sei im Handelsverlauf um 44 Prozent abgestürzt. 83 Milliarden Dollar Börsenwert seien innerhalb kürzester Zeit futsch gewesen.Trotz des Verlustes sei VinFast mit einer Marktkapitalisierung von fast 95 Milliarden Dollar immer noch größer als Volkswagen oder Mercedes-Benz.Grund für die aberwitzigen Kurssprünge von VinFast sei der geringe Streubesitz. Nur ein Prozent aller Aktien seien an der Börse in New York frei handelbar.Der Börsenwert von VinFast sei allein mit den Fundamentaldaten schwer zu rechtfertigen.Es sei damit zu rechnen, dass dieser in naher Zukunft noch weiter klettern werde, da der EV-Hersteller die Fahrzeugproduktion ausbaue.Das Unternehmen habe vier Modelle im Portfolio. Auf dem US-Markt vertreibe VinFast derzeit die elektrische Limousine VF8 und den Elektro-SUV VF9. Der siebensitzige VF9 beginne bei 83.000 Dollar und habe eine Reichweite von rund 300 Meilen. Die Geländewagen VF6 und VF7 seien in Kürze erhältlich."Die aktuellen Bewertungen von VinFast sind nicht tragbar", sage David Blennerhassett, ein Analyst, der auf der Smartkarma-Plattform publiziere. "Und weil nur so wenige VinFast-Aktien verfügbar sind, wird jeder, der, sagen wir, 50.000 Aktien kauft, die Aktie anschieben", ergänze Blennerhassett.Die Bewertung von VinFast sei jenseits von Gut und Böse. Gut möglich, dass die Aktie weiterhin nach oben oder unten wilde Kurssprünge vollziehen werde. Grund sei der geringe Streubesitz von nur einem Prozent.