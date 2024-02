Börsenplätze Viking Therapeutics-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Viking Therapeutics-Aktie:

34,47 EUR +16,61% (16.02.2024, 21:59)



NASDAQ-Aktienkurs Viking Therapeutics-Aktie:

36,17 USD +13,56% (16.02.2024, 22:00)



ISIN Viking Therapeutics-Aktie:

US92686J1060



WKN Viking Therapeutics-Aktie:

A12GD6



Ticker-Symbol Viking Therapeutics-Aktie:

1VT



NASDAQ-Symbol Viking Therapeutics-Aktie:

VKTX



Kurzprofil Viking Therapeutics, Inc.:



Viking Therapeutics, Inc. (ISIN: US92686J1060, WKN: A12GD6, Ticker-Symbol: 1VT, NASDAQ-Symbol: VKTX) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Stoffwechsel- und Hormonstörungen konzentriert. Das Unternehmen wurde im Jahr 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien. (19.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Viking Therapeutics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Viking Therapeutics, Inc. (ISIN: US92686J1060, WKN: A12GD6, Ticker-Symbol: 1VT, NASDAQ-Symbol: VKTX) unter die Lupe.Das Papier der Biotech-Gesellschaft sei derzeit einfach nicht zu bremsen. Am Freitag sei der Wert weitere knapp 14% nach oben geschossen und habe zwischenzeitlich bei 37,22 USD ein neues Rekordhoch markiert. Frischen Auftrieb hätten erneute Übernahmegerüchte verliehen. Kein Wunder, habe Viking Therapeutics zwei Substanzen mit Blockbuster-Potenzial in der Entwicklungspipeline.Wie Seeking Alpha am Freitag berichtet habe, habe das Finanzportal Betaville erneut Gerüchte ("Uncooked Alert") zu einer möglichen Akquisition von Viking Therapeutics gestreut. Demnach sei der Pharma-Konzern Eli Lilly an einer Übernahme interessiert. Zugegeben: Es handele sich nur um Spekulationen. Betaville-Betreiber Ben Harrington habe jedoch zuletzt die Übernahme von MorphoSys prophezeit und auch die Akquisition von Immunogen (für gut 10 Mrd. USD von AbbVie geschluckt) in Aussicht gestellt.Dass Viking Therapeutics ein heißer Übernahmekandidat im Sektor sei, stehw außer Frage. Mit VK2735 habe das US-Unternehmen eine Substanz zur Behandlung von Adipositas in der Pipeline. Eli Lilly und Novo Nordisk würden derzeit dank ihrer Abnehmpräparate auf der Erfolgswelle schwimmen. Unternehmen wie Pfizer könnten in diesem Bereich den Anschluss verlieren und mit Viking Therapeutics könnte die Pipeline mit einem spannenden Produktkandidaten ausgebaut werden. Etwas weiter in der klinischen Entwicklung bei Viking Therapeutics sei der Wirkstoff VK2809 zur Behandlung der nicht-alkoholischen Fettleber-Entzündung, kurz NASH. Gegen die Erkrankung gebe es bis jetzt keine wirksame Therapie. Ein potenzieller Käufer würde sich also die Chance auf zwei Mega-Märkte sichern.Hinweis:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: MorphoSys.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link