NASDAQ-Aktienkurs Viking Therapeutics-Aktie:

88,7725 USD +4,17% (04.03.2024, 17:56)



ISIN Viking Therapeutics-Aktie:

US92686J1060



WKN Viking Therapeutics-Aktie:

A12GD6



Ticker-Symbol Viking Therapeutics-Aktie:

1VT



NASDAQ-Symbol Viking Therapeutics-Aktie:

VKTX



Kurzprofil Viking Therapeutics, Inc.:



Viking Therapeutics, Inc. (ISIN: US92686J1060, WKN: A12GD6, Ticker-Symbol: 1VT, NASDAQ-Symbol: VKTX) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Stoffwechsel- und Hormonstörungen konzentriert. Das Unternehmen wurde im Jahr 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien. (04.03.2024/ac/a/n)



Charlotte, NC (www.aktiencheck.de) - Viking Therapeutics-Aktienanalyse von Truist:Die Analysten von Truist stufen die Aktie von Viking Therapeutics, Inc. (ISIN: US92686J1060, WKN: A12GD6, Ticker-Symbol: 1VT, NASDAQ-Symbol: VKTX) weiterhin mit "buy" ein und heben das Kursziel von 38 USD auf 120 USD an.Truist zitiere "weitere Beweise" für VK2735 als "best in class" GLP-1 Gewichtsverlust Medikament Profil. VK2735 scheine bei der Gewichtsabnahme etwa doppelt so effektiv zu sein wie Tirzepatid und sogar Retatrutid, einem Dreifach-Agonisten, zahlenmäßig überlegen zu sein, während es gleichzeitig eine bessere Verträglichkeit aufweise.Die Analysten von Truist stufen die Viking Therapeutics-Aktie weiterhin mit "buy" ein. (Analyse vom 01.03.2024)Börsenplätze Viking Therapeutics-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Viking Therapeutics-Aktie:81,64 EUR +3,84% (04.03.2024, 18:08)