NASDAQ-Aktienkurs Viking Therapeutics-Aktie:

91,18 USD +3,66% (06.03.2024, 22:00)



ISIN Viking Therapeutics-Aktie:

US92686J1060



WKN Viking Therapeutics-Aktie:

A12GD6



Ticker-Symbol Viking Therapeutics-Aktie:

1VT



NASDAQ-Symbol Viking Therapeutics-Aktie:

VKTX



Kurzprofil Viking Therapeutics, Inc.:



Viking Therapeutics Inc. (ISIN: US92686J1060, WKN: A12GD6, Ticker-Symbol: 1VT, NASDAQ-Symbol: VKTX) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Stoffwechsel- und Hormonstörungen konzentriert. Das Unternehmen wurde im Jahr 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien.

(07.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Viking Therapeutics-Aktienanalyse von Jefferies & Co:Jefferies & Co nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Viking Therapeutics Inc. (ISIN: US92686J1060, WKN: A12GD6, Ticker-Symbol: 1VT, NASDAQ-Symbol: VKTX) mit einem Kaufempfehlung auf.Das Biotech-Unternehmen entwickele VK2735 zur Behandlung von Fettleibigkeit und die jüngste Phase-2-Studie habe einen Placebo-bereinigten Gewichtsverlust von bis zu 13,1% nach dreizehn Wochen gezeigt, was besser sei als Tirzepatid von Eli Lilly, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Das Analysehaus rechne mit einem bereinigten Spitzenumsatz von 12 Mrd. USD für VK2735 bei Fettleibigkeit und stelle ein spürbares strategisches Interesse der großen Pharmaunternehmen am Stoffwechselbereich fest.Jefferies & Co hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Viking Therapeutics-Aktie mit dem "buy"-Rating und einem Kursziel von 110 USD in die Bewertung aufgenommen. (Analyse vom 06.03.2024)Börsenplätze Viking Therapeutics-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Viking Therapeutics-Aktie:76,76 EUR -8,27% (07.03.2024, 14:16)