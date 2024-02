Börsenplätze Viking Therapeutics-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Viking Therapeutics-Aktie:

21,71 EUR -2,86% (01.02.2024, 16:27)



NASDAQ-Aktienkurs Viking Therapeutics-Aktie:

23,31 USD -3,44% (01.02.2024, 16:18)



ISIN Viking Therapeutics-Aktie:

US92686J1060



WKN Viking Therapeutics-Aktie:

A12GD6



Ticker-Symbol Viking Therapeutics-Aktie:

1VT



NASDAQ-Symbol Viking Therapeutics-Aktie:

VKTX



Kurzprofil Viking Therapeutics, Inc.:



Viking Therapeutics, Inc. (ISIN: US92686J1060, WKN: A12GD6, Ticker-Symbol: 1VT, NASDAQ-Symbol: VKTX) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Stoffwechsel- und Hormonstörungen konzentriert. Das Unternehmen wurde im Jahr 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien. (01.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Viking Therapeutics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Viking Therapeutics, Inc. (ISIN: US92686J1060, WKN: A12GD6, Ticker-Symbol: 1VT, NASDAQ-Symbol: VKTX) unter die Lupe.Adipositas und NASH - zwei Megatrends mit Blockbuster-Potenzial in einer Aktie? Viking Therapeutics mache es möglich. Kein Wunder, dass das Biotech-Unternehmen aus dem kalifornischen San Diego derzeit als eines der heißesten potenziellen Übernahmeziele innerhalb der Branche gelte. Am Mittwoch hätten sich die Gerüchte erneut verdichtet.Kurz vor US-Handelsschluss habe das Volumen bei der Viking Therapeutics-Aktie merklich zugenommen. Der Grund dafür sei ein "uncooked Alert" von Finanz-Website "Betaville", die bekannt dafür sei, Übernahmegerüchte zu streuen. Zugegeben: "Betaville" habe nicht immer recht, allerdings die Übernahme von Immunogen richtig vorhergesagt.Laut der Website habe Viking Therapeutics Übernahmeinteresse bei einem unbekannten Bieter geweckt. Immer wieder sei zuletzt der Name Pfizer ( ISIN US7170811035 WKN 852009 ) kursiert.Mit Viking Therapeutics würde sich Pfizer den Zugriff auf einen weiteren Adipositas-Hoffnungsträger sichern und das Tor zum NASH-Markt aufstoßen. Hierbei handle es sich um die nicht-alkoholische Fettlebererkrankung, für die bisher keine nennenswerte Therapieoption zur Verfügung stehe.Übernahmegerüchte würden die Viking Therapeutics-Aktie seit dem Pfizer-Rückschlag massiv antreiben. Sowohl Chart als auch Story seien stimmig. Könne die Gesellschaft in den nächsten Monaten auch fundamental überzeugen, dürfte die Aktie deutlich höher notieren - und den Preis für potenzielle Aufkäufer weiter in die Höhe treiben. Spekulative Depotbeimischung (Stopp großzügig bei 11,50 Euro platzieren). Viking Therapeutics ist auch Teil des AKTIONÄR Biotech Supertrends Index, so Michel Doepke. (Analyse vom 01.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link