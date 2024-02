Börsenplätze Viking Therapeutics-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Viking Therapeutics-Aktie:

86,44 EUR -0,67% (29.02.2024, 10:46)



NASDAQ-Aktienkurs Viking Therapeutics-Aktie:

94,27 USD +10,84% (28.02.2024, 21:59)



ISIN Viking Therapeutics-Aktie:

US92686J1060



WKN Viking Therapeutics-Aktie:

A12GD6



Ticker-Symbol Viking Therapeutics-Aktie:

1VT



NASDAQ-Symbol Viking Therapeutics-Aktie:

VKTX



Kurzprofil Viking Therapeutics, Inc.:



Viking Therapeutics, Inc. (ISIN: US92686J1060, WKN: A12GD6, Ticker-Symbol: 1VT, NASDAQ-Symbol: VKTX) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Stoffwechsel- und Hormonstörungen konzentriert. Das Unternehmen wurde im Jahr 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien. (29.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Viking Therapeutics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Viking Therapeutics, Inc. (ISIN: US92686J1060, WKN: A12GD6, Ticker-Symbol: 1VT, NASDAQ-Symbol: VKTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es gehe Schlag auf Schlag beim Biotech-Überflieger Viking Therapeutics. Nach der Veröffentlichung äußerst vielversprechender Daten der Phase 2 zum großen Adipositas-Hoffnungsträgers des Unternehmens gehe die Aktie weiter durch die Decke und habe am Mittwoch ein neues Rekordhoch erreichen können. Indes habe Viking Therapeutics die Gunst der Stunde genutzt, um frische liquide Mittel einzusammeln.So habe Viking Therapeutics satte 550 Millionen Dollar über eine Kapitalerhöhung eingesammelt. Die Nachfrage nach neuen Aktien scheine riesig, denn zuvor habe die Biotech-Gesellschaft angekündigt, lediglich 350 Millionen Dollar an liquiden Mitteln durch die Kapitalmaßnahme einnehmen zu wollen. Nun hätten 6,471 Millionen Aktien zum Kurs von 85 Dollar platziert werden können. Zum Vergleich: Anfang Januar habe das Papier von Viking Therapeutics noch deutlich unter 20 Dollar gehandelt.Nach den spektakulären Adipositas-Daten hätten auch zahlreiche Analysten reagiert und die Zielkurse entsprechend nach oben angepasst. Jay Olson von Oppenheimer beziffere den fairen Wert nun auf 116 Dollar, Steven Seedhouse von Raymond James auf 115 Dollar. Noch optimistischer sei Naz Rahman von der Maxim Group, der das Kursziel auf 120 Dollar angehoben habe.Viking Therapeutics sei vom "Aktionär"schon vor den Daten als heißer Übernahmekandidat gehandelt worden. Durch die vielversprechenden Adipositas-Ergebnisse (allerdings erst der Phase 2) könnte das Unternehmen nun erst recht ins Visier von Big Pharma geraten. Dennoch: Nach dem massiven Kurssprung sollten Anleger, die noch die gesamte Position besitzen würden, einen Teilverkauf in Erwägung ziehen. Die verbleibenden Stücke sollten aber in jedem Fall gehalten werden. Denn von Unternehmensseite stünden in den kommenden Monaten weitere Daten auf der Agenda.Das Beispiel Viking Therapeutics unterstreicht eindrucksvoll, welches Potenzial der Biotech-Sektor für mutige Anleger bereithält, so Michel Doepke von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link