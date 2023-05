Tradegate-Aktienkurs Viking Therapeutics-Aktie:

21,88 EUR +4,29% (12.05.2023, 09:55)



NASDAQ-Aktienkurs Viking Therapeutics-Aktie:

22,91 USD +0,97% (11.05.2023)



ISIN Viking Therapeutics-Aktie:

US92686J1060



WKN Viking Therapeutics-Aktie:

A12GD6



Ticker-Symbol Viking Therapeutics-Aktie:

1VT



NASDAQ-Symbol Viking Therapeutics-Aktie:

VKTX



Kurzprofil Viking Therapeutics, Inc.:



Viking Therapeutics, Inc. (ISIN: US92686J1060, WKN: A12GD6, Ticker-Symbol: 1VT, NASDAQ-Symbol: VKTX) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Stoffwechsel- und Hormonstörungen konzentriert. Das Unternehmen wurde im Jahr 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien. (12.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Viking Therapeutics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Viking Therapeutics, Inc. (ISIN: US92686J1060, WKN: A12GD6, Ticker-Symbol: 1VT, NASDAQ-Symbol: VKTX) unter die Lupe.Die beiden Pharma-Riesen Novo Nordisk und Eli Lilly hätten mit ihren Abnehmpräparaten in den vergangenen Monaten für Furore gesorgt. Im Erfolgsfall könnte perspektivisch auch Viking Therapeutics das Tor zu diesem Milliarden-Dollar-Markt öffnen, denn das Unternehmen verfüge ebenfalls über eine aussichtsreiche Substanz. Derzeit richte sich der Fokus allerdings auf ein anderes Projekt.Im zweiten Quartal wolle Viking Therapeutics Phase-2b-Studiendaten zum großen NASH-Hoffnungsträger VK2809 vorlegen. Spannend: Der Wettbewerber Madrigal Pharmaceuticals habe mit einem ähnlichen Wirkstoff bereits die finale Phase 3 erfolgreich gemeistert und strebe für das Medikament eine Zulassung an. Für NASH (nichtalkoholische Steatohepatitis) gebe es bis dato kein zugelassenes Produkt am Markt. Kein Wunder, dass sowohl Viking Therapeutics als auch Madrigal Pharmaceuticals als heiße Übernahmekandidaten im Sektor gehandelt würden.Beim Blick auf den Chart von Viking Therapeutics werde schnell klar: Der Markt rechne fest mit positiven NASH-Ergebnissen. Kaum zu glauben, doch die Aktie habe in knapp einem Jahr in der Spitze über 1.000 Prozent nach oben schießen können. Am 17. Juni 2022 habe der Biotech-Wert bei 2,02 Dollar in den vergangenen 52 Wochen seinen Tiefpunkt erreicht. Im Mai seien Anleger nach dem starken Newsflow bereit gewesen, bis zu 23,50 Dollar auf den Tisch zu legen.