Kurzprofil Viking Therapeutics, Inc.:



Viking Therapeutics, Inc. (ISIN: US92686J1060, WKN: A12GD6, Ticker-Symbol: 1VT, NASDAQ-Symbol: VKTX) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Stoffwechsel- und Hormonstörungen konzentriert. Das Unternehmen wurde im Jahr 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien. (08.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Viking Therapeutics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Viking Therapeutics, Inc. (ISIN: US92686J1060, WKN: A12GD6, Ticker-Symbol: 1VT, NASDAQ-Symbol: VKTX) unter die Lupe.Die beiden Pharma-Überflieger Novo Nordisk und Eli Lilly hätten nicht nur starke Q4-Zahlen präsentiert, sondern auch mit den Prognosen für 2024 überzeugen können. Die Basis des Erfolgs würden hierbei die Appetitzügler der Unternehmen legen. Kein Wunder, dass Adipositas-Player aus der zweiten Reihe auch als Übernahmekandidaten gehandelt würden. Besonders spannend sei hierbei der AKTIONÄR-Hot-Stock Viking Therapeutics.Denn die Entwicklungspipeline des Unternehmens umfasse mit VK2735 einen potenziellen Wirkstoff gegen Adipositas. Etwas weiter in der klinischen Entwicklung befinde sich mit VK2809 auch eine Substanz, die Viking Therapeutics gegen die Lebererkrankung NASH vorantreibe. In diesem Segment gebe es bisher kein nennenswertes Produkt am Markt. Der Rivale Madrigal strebe eine Zulassung für seinen Wirkstoff Resmetirom an, eine FDA-Entscheidung werde im März erwartet.Im Erfolgsfall könnte Viking Therapeutics zwei Märkte mit Blockbuster-Potenzial adressieren. Jedoch müssten die Studiendaten passen - hier wolle die Gesellschaft bei beiden Programmen im ersten Halbjahr 2024 weiteren Daten vorlegen.Am Donnerstag hätten die Amerikaner ihre Q4-Zahlen gemeldet. Wichtig: Viking Therapeutics verfüge über eine solide Cash-Position in Höhe von 362 Millionen Dollar. Im Anschluss an die Zahlen hätten die Analysten von Oppenheimer ihr Kursziel von 40 auf 46 Dollar angehoben, das Votum laute weiter "Outperform".Bei Viking Therapeutics würden die bevorstehenden Daten entscheidend. Würden diese positiv ausfallen, vor allem im Vergleich zu Konkurrenzprodukten, sollte die Aktie deutlich höher notieren. Würden die Resultate allerdings nicht überzeugen, drohe der Biotech-Titel in Richtung Cash-Bestand einzubrechen (etwa 3,60 Dollar).Die Viking Therapeutics-Aktie bleibt entsprechend hochspekulativ und nur eine Depotbeimischung, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Unbedingt mit einem Stopp bei 15,80 Euro absichern! (Analyse vom 08.02.2024)