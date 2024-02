NASDAQ-Aktienkurs Viking Therapeutics-Aktie:

89,00 USD -5,82% (29.02.2024, 15:45)



ISIN Viking Therapeutics-Aktie:

US92686J1060



WKN Viking Therapeutics-Aktie:

A12GD6



Ticker-Symbol Viking Therapeutics-Aktie:

1VT



NASDAQ-Symbol Viking Therapeutics-Aktie:

VKTX



Kurzprofil Viking Therapeutics, Inc.:



Viking Therapeutics, Inc. (ISIN: US92686J1060, WKN: A12GD6, Ticker-Symbol: 1VT, NASDAQ-Symbol: VKTX) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Stoffwechsel- und Hormonstörungen konzentriert. Das Unternehmen wurde im Jahr 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien. (29.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





St. Petersburg (www.aktiencheck.de) - Viking Therapeutics-Aktienanalyse von Raymond James:Die Analysten von Raymond James heben in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Viking Therapeutics, Inc. (ISIN: US92686J1060, WKN: A12GD6, Ticker-Symbol: 1VT, NASDAQ-Symbol: VKTX) an.Raymond James habe geschrieben, dass die unbereinigte Veränderung des Körpergewichts um 14,7% gegenüber dem Ausgangswert in der höchsten Dosisgruppe der VENTURE-Studie darauf hindeute, dass VK2735 "deutlich wirksamer als Tirzepatid und wahrscheinlich genauso wirksam wie Retatrutid" sei. Die Analysten würden ihre Einschätzung der Erfolgschancen von VK2735 auf 80% erhöhen und nun einen Spitzenumsatz von etwa 10 Mrd. USD prognostizieren.Die Analysten von Raymond James bewerten die Viking Therapeutics-Aktie weiterhin mit "outperform". Das Kursziel werde von 37,00 auf 115,00 USD erhöht. (Analyse vom 27.02.2024)Börsenplätze Viking Therapeutics-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Viking Therapeutics-Aktie:78,70 EUR -9,56% (29.02.2024, 16:15)