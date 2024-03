Börsenplätze Viking Therapeutics-Aktie:



Viking Therapeutics, Inc. (ISIN: US92686J1060, WKN: A12GD6, Ticker-Symbol: 1VT, NASDAQ-Symbol: VKTX) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Stoffwechsel- und Hormonstörungen konzentriert. Das Unternehmen wurde im Jahr 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien. (08.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Viking Therapeutics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Viking Therapeutics, Inc. (ISIN: US92686J1060, WKN: A12GD6, Ticker-Symbol: 1VT, NASDAQ-Symbol: VKTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der dänische Biopharma-Riese Novo Nordisk (ISIN DK0060534915 / WKN A1XA8R) habe am Donnerstag mit Daten zu seinem neuartigen Adipositas-Medikament Amycretin für Schlagzeilen gesorgt. Daraufhin sei vor allem die Aktie der Biotech-Gesellschaft Viking Therapeutics massiv unter Druck geraten. Zum Handelsende habe an der Börse in New York ein Minus von knapp 19 Prozent auf der Kurstafel gestanden.Der Hintergrund: Novo Nordisk habe mit Amycretin in einer oralen Formulierung eine Gewichtsreduktion von 13,1 Prozent nach nur zwölf Wochen in einer Phase-1-Studie verzeichnet. Anleger würden Konkurrenz für Viking Therapeutics wittern, denn das Unternehmen habe ebenfalls ein Wirkstoff zur Behandlung von Adipositas in der Pipeline, allerdings erst in Phase 2 und somit noch weit von einer potenziellen Zulassung entfernt. Viking Therapeutics habe Ende Februar über Phase-2-Ergebnisse berichtet, wonach die Amerikaner eine Gewichtsreduktion von bis zu 13,1 Prozent in der 13 Woche hätten beobachten können.Die Daten von Viking Therapeutics seien bei einer subkutanen Verabreichung mit der Substanz VK2735 erzielt worden. Die Biotech-Firma wolle noch im ersten Quartal 2024 weitere Resultate einer oralen Formulierung veröffentlichen. Eli Lilly und Novo Nordisk genügend Platz für weitere Anbieter und biete erhebliches Wachstumspotenzial.Ein Wachstumspotenzial, welches große Pharma- oder Biotech-Unternehmen mit einer potenziellen Übernahme von Viking Therapeutics erschließen könnten. Ein möglicher Käufer könnte Amgen ( ISIN US0311621009 WKN 867900 ) sein. Der Biotech-Riese habe mit seinen Ansätzen im Adipositas-Bereich bis dato eher glücklos gewirkt. Allerdings müsse das Unternehmen auch erst die milliardenschwere Übernahme von Horizon Therapeutics verarbeiten.Trotz des Rücksetzers nach den Daten von Novo Nordisk sehe "Der Aktionär" den M&A-Case bei Viking Therapeutics als intakt an. Nach den Daten sei zudem zu ersten Gewinnmitnahmen geraten worden. Die Restposition sollte allerdings weiter gehalten werden, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Viking Therapeutics-Aktie. (Analyse vom 08.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link