Kurzprofil Viking Therapeutics, Inc.:



Viking Therapeutics, Inc. (ISIN: US92686J1060, WKN: A12GD6, Ticker-Symbol: 1VT, NASDAQ-Symbol: VKTX) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Stoffwechsel- und Hormonstörungen konzentriert. Das Unternehmen wurde im Jahr 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien. (29.02.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Viking Therapeutics-Aktienanalyse von H.C. Wainwright & Co:H.C. Wainwright & Co rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Viking Therapeutics, Inc. (ISIN: US92686J1060, WKN: A12GD6, Ticker-Symbol: 1VT, NASDAQ-Symbol: VKTX) und erhöht das Kursziel.Die Phase-2-Studie zu VK2735 habe ihren primären Endpunkt sowie alle sekundären Endpunkte erreicht, wobei die Patienten im Vergleich zur Placebo-Kontrolle eine erhebliche Verringerung ihres Körpergewichts bei einem ausgezeichneten Sicherheitsprofil erfahren hätten, heiße es in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Die Veröffentlichung der signifikanten Daten habe die Erwartung von H.C. Wainwright & Co eines positiven Wendepunkts für Viking Therapeutics im Jahr 2024 untermauert. Die Veröffentlichung habe zudem den Bekanntheitsgrad von Viking Therapeutics bei den wichtigsten Akteuren der Pharmabranche erhöht und werde wahrscheinlich das Interesse von Branchenführern wecken, die ihre Position auf dem GLP-1-Markt stärken wollten.H.C. Wainwright & Co hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Viking Therapeutics-Aktie bestätigt und das Kursziel von 33 auf 90 USD angehoben. (Analyse vom 27.02.2024)Börsenplätze Viking Therapeutics-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Viking Therapeutics-Aktie:83,70 EUR -3,82% (29.02.2024, 15:01)