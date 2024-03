Tradegate-Aktienkurs Viking Therapeutics-Aktie:

78,38 EUR +21,90% (26.03.2024, 18:41)



NASDAQ-Aktienkurs Viking Therapeutics-Aktie:

84,495 USD +22,12% (26.03.2024, 18:27)



ISIN Viking Therapeutics-Aktie:

US92686J1060



WKN Viking Therapeutics-Aktie:

A12GD6



Ticker-Symbol Viking Therapeutics-Aktie:

1VT



NASDAQ-Symbol Viking Therapeutics-Aktie:

VKTX



Kurzprofil Viking Therapeutics, Inc.:



Viking Therapeutics Inc. (ISIN: US92686J1060, WKN: A12GD6, Ticker-Symbol: 1VT, NASDAQ-Symbol: VKTX) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Stoffwechsel- und Hormonstörungen konzentriert. Das Unternehmen wurde im Jahr 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien. (26.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Viking Therapeutics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Viking Therapeutics Inc. (ISIN: US92686J1060, WKN: A12GD6, Ticker-Symbol: 1VT, NASDAQ-Symbol: VKTX) unter die Lupe.Viking Therapeutics habe am Dienstag mit frischen Daten zum Adipositas-Hoffnungsträger VK2735 überzeugen können, dieses Mal aber in der oralen Variante. Die Phase-1-Ergebnisse seien ein klarer Fingerzeig an die beiden derzeitigen Platzhirsche Novo Nordisk und Eli Lilly und zusätzliche Übernahmefantasie verleihen.Am 7. März habe sich noch ein anderes Bild gezeigt: Novo Nordisk habe ebenfalls mit einer "Abnehmtablette" mit dem Wirkstoff Amycretin im Rahmen eines Kapitalmarkttages für Schlagzeilen gesorgt und die Aktie von Viking Therapeutics zu Fall gebracht. Die Dänen hätten mit Amycretin eine Gewichtsreduktion von rund 13% in zwölf Wochen erzielen können.Viking Therapeutics habe am Dienstag nicht minder starke Ergebnisse mit seiner "Adipositas-Tablette" vorgelegt. Diese schienen mit der Wirksamkeit der Abnehm-Pille Amycretin von Novo Nordisk vergleichbar zu sein, so Analyst Jo Walton von der Schweizer Großbank UBS in einer Ersteinschätzung. Die Daten würden auch zeigen, dass die Wettbewerbsfähigkeit der frühen Medikamentenkandidaten zunehme.Die Aktie von Viking Therapeutics bügele damit wieder die Kursdelle, die durch die Amycretin-Daten von Novo Nordisk entstanden sei, aus. Mit einem Plus von rund 25% nähere sich der Biotech-Titel sogar wieder dreistelligen Dollar-Notierungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Viking Therapeutics-Aktie: