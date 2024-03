NASDAQ-Aktienkurs Viking Therapeutics-Aktie:

Viking Therapeutics Inc. (ISIN: US92686J1060, WKN: A12GD6, Ticker-Symbol: 1VT, NASDAQ-Symbol: VKTX) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Stoffwechsel- und Hormonstörungen konzentriert. Das Unternehmen wurde im Jahr 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien. (08.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Viking Therapeutics-Aktienanalyse von Oppenheimer:Die Analysten von Oppenheimer stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Viking Therapeutics Inc. (ISIN: US92686J1060, WKN: A12GD6, Ticker-Symbol: 1VT, NASDAQ-Symbol: VKTX) mit "outperform" ein.Novo Nordisk ( ISIN DK0062498333 WKN A3EU6F ) habe Phase-1-Ergebnisse für orales Amycretin gemeldet, die einen placebo-bereinigten Gewichtsverlust von etwa 4,0% in Woche 4 zeigen würden, was die Messlatte für Viking Therapeutics' orales VK2735 vor den in Q1 erwarteten Phase-1-Daten höher lege. Die Szenarioanalyse von Oppenheimer prognostiziere nun ein Aufwärtspotenzial von 25% mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 75%, wenn das orale VK2735 in Woche 4 einen Placebo-bereinigten Gewichtsverlust von etwa 3%-4% zeige, ein Abwärtspotenzial von 10% mit einer Wahrscheinlichkeit von 15%, wenn es eine Wirksamkeit von etwa 1%-2% zeige, und ein Abwärtspotenzial von 20% mit einer Wahrscheinlichkeit von 10%, wenn es eine geringere Wirksamkeit und/oder eine ungünstige Verträglichkeit gebe. Oppenheimer sei nach den außergewöhnlich starken Phase-2-Ergebnissen von VENTURE weiterhin optimistisch für das orale VK2735.Die Analysten von Oppenheimer haben ein "outperform"-Rating und ein Kursziel von 116 USD für die Viking Therapeutics-Aktie. (Analyse vom 07.03.2024)Börsenplätze Viking Therapeutics-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Viking Therapeutics-Aktie:69,22 EUR +2,40% (08.03.2024, 12:28)