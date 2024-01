Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Viking Therapeutics-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Viking Therapeutics-Aktie:

22,20 EUR +0,54% (30.01.2024, 11:57)



NASDAQ-Aktienkurs Viking Therapeutics-Aktie:

23,91 USD +11,89% (29.01.2024, 22:00)



ISIN Viking Therapeutics-Aktie:

US92686J1060



WKN Viking Therapeutics-Aktie:

A12GD6



Ticker-Symbol Viking Therapeutics-Aktie:

1VT



NASDAQ-Symbol Viking Therapeutics-Aktie:

VKTX



Kurzprofil Viking Therapeutics, Inc.:



Viking Therapeutics, Inc. (ISIN: US92686J1060, WKN: A12GD6, Ticker-Symbol: 1VT, NASDAQ-Symbol: VKTX) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Stoffwechsel- und Hormonstörungen konzentriert. Das Unternehmen wurde im Jahr 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien. (30.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Viking Therapeutics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Viking Therapeutics, Inc. (ISIN: US92686J1060, WKN: A12GD6, Ticker-Symbol: 1VT, NASDAQ-Symbol: VKTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit einem Plus von knapp zwölf Prozent sei die Aktie von Viking Therapeutics am Montag aus dem Handel gegangen. Kein Wunder, werde das Unternehmen in der Biotech-Szene als heißer Übernahmekandidat gehandelt. Denn der "Aktionär"-Hot-Stock adressiere gleich zwei heiße Milliarden-Dollar-Märkte, die Big Pharma interessieren sollten.Zum einen würden die Amerikaner eine Phase-2b-Studie mit der Substanz VK2809 vorantreiben. Hierbei handele es sich um einen potenziellen Wirkstoff zur Behandlung der nicht-alkoholischen Fettlebererkrankung (NASH). Dieser Forschungsbereich habe einen enorm hohen medizinischen Bedarf, denn bis dato gebe es keine nennenswerte Therapie für den Blockbuster-Markt. Kurz vor einer potenziellen Zulassung stehe der Viking-Therapeutics-Wettbewerber Madrigal Pharmaceuticals . Bis zum 14. März könnte die US-Gesundheitsbehörde FDA über die Zulassung der Substanz Resmetirom entscheiden.Nicht minder aussichtsreich sei das Entwicklungsprogramm VK2735, das Viking Therapeutics gegen Fettleibigkeit vorantreibe. Der Bereich gelte derzeit als siedend heiß. Nicht nur, weil die beiden führenden Unternehmen in diesem Bereich, Eli Lilly und Novo Nordisk (ISIN DK0060534915 / WKN A1XA8R), auf einer unglaublichen Erfolgswelle mit ihren Adipositas-Medikamenten schwimmen würden. Sondern auch, weil zuletzt Übernahmeaktivitäten zu verzeichnen gewesen seien. Roche ( ISIN CH0012032113 WKN 851311 ) habe nach Carmot Therapeutics gegriffen und auch AstraZeneca habe in diesem Forschungsbereich einen Deal in Asien eingefädelt.Bei Viking Therapeutics werde es in den kommenden Monaten spannend. Mehrere Pipeline-News stünden bei der Biotech-Gesellschaft auf der Agenda, die inzwischen 2,4 Milliarden Dollar auf die Waage bringe.Sowohl Chart als auch Story würden bei Viking Therapeutics stimmen. Könne das Unternehmen in den kommenden Monaten auch fundamental überzeugen, dürfte die Aktie deutlich höher notieren - und den Preis für potenzielle Aufkäufer weiter in die Höhe treiben.Die Aktie eignet sich allerdings nur für äußerst risikobewusste Anleger als Depotbeimischung! - so Michel Doepke von "Der Aktionär" zu Viking Therapeutics. Wichtig in diesem Zusammenhang: Ein großzügiger Stopp bei 11,50 Euro aufgrund der hohen Volatilität sichere nach unten. Das Papier von Viking Therapeutics sei auch Teil des AKTIONÄR Biotech Supertrends Index . (Analyse vom 30.01.2024)