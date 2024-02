Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von dem Emittenten Vergütungen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.deraktionaer.de/invest.



Kurzprofil Viking Therapeutics, Inc.:



Viking Therapeutics, Inc. (ISIN: US92686J1060, WKN: A12GD6, Ticker-Symbol: 1VT, NASDAQ-Symbol: VKTX) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Stoffwechsel- und Hormonstörungen konzentriert. Das Unternehmen wurde im Jahr 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien. (28.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Viking Therapeutics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Viking Therapeutics, Inc. (ISIN: US92686J1060, WKN: A12GD6, Ticker-Symbol: 1VT, NASDAQ-Symbol: VKTX) unter die Lupe.Was für eine Entwicklung, die der "Aktionär"-Tipp Viking Therapeutics zuletzt hingelegt habe. "Aktionär"-Leser lägen seit der Empfehlung Anfang Dezember 2023 mittlerweile 376 Prozent in Front. Allein am Dienstag sei das Papier 121 Prozent gestiegen. Grund seien starke Daten für einen Medikamentendaten zur Behandlung von Adipositas gewesen. In diesem Bereich seien Novo Nordisk ( ISIN DK0062498333 WKN A3EU6F ) und Eli Lilly derzeit die Marktführer. Im Zuge der jüngsten Viking-Daten seien beide Werte zunächst unter Druck geraten.Viking Therapeutics habe am Dienstag einen gewaltigen Kurssprung hinlegen können, nachdem das US-Biotech-Unternehmen starke Phase-2-Daten für seinen Medikamentenkandidaten VK2735 (ein dualer GLP-1/GIP-Rezeptor-Agonist) zur Behandlung von Adipositas veröffentlicht habe. Laut dem Unternehmen habe VK2735 seinen primären Endpunkt und alle sekundären Endpunkte erreicht. Patienten, die das Medikament erhalten hätten, hätten im Vergleich zu denen, die ein Placebo erhalten hätten, statistisch signifikante Gewichtsabnahmen gezeigt. Viking habe hinzugefügt, dass die Behandlung in der Studie zudem im Allgemeinen sicher und gut verträglich gewesen sei.Die Aktien der Marktführer im Bereich Adipositias-Mittel Novo Nordiks und Eli Lilly sei daraufhin zunächst deutlich unter Druck gekommen. Eli Lilly habe zeitweise mehr als drei Prozent verloren, Novo Nordisk sogar mehr als vier Prozent. Bis zum Handelsende habe beide Werte aber den Großteil ihrer Verluste wieder aufholen können. Novo Nordisk und Eli Lilly seien mit einem Verlust von rund einem Prozent aus dem Handel gegangen.Sowohl Novo Nordisk als auch Eli Lilly seien laufende Empfehlungen des "Aktionär". Leser liägen hier mehr als 600 respektive 150 Prozent in Front. Sorgen würden sich Anleger nach den Viking-Daten allerdings nicht machen brauchen, zumal sich das Mittel zudem noch erst in Phase 2 befinde. Der Markt für Adipositias-Medikamente sei sehr groß und wachse enorm schnell. Goldman Sachs rechne damit, dass der Markt bis 2030 ein Volumen von 100 Milliarden Dollar erreichen könnte. Zudem dürfte Novo Nordisk insbesondere vom First-Mover-Effekt und Eli Lilly insbesondere von seiner hohen finanziellen Stärke profitieren können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: