Tradegate-Aktienkurs Viking Therapeutics-Aktie:

62,78 EUR +2,78% (15.03.2024, 13:30)



NASDAQ-Aktienkurs Viking Therapeutics-Aktie:

65,05 USD -9,60% (14.03.2024, 21:00)



ISIN Viking Therapeutics-Aktie:

US92686J1060



WKN Viking Therapeutics-Aktie:

A12GD6



Ticker-Symbol Viking Therapeutics-Aktie:

1VT



NASDAQ-Symbol Viking Therapeutics-Aktie:

VKTX



Kurzprofil Viking Therapeutics, Inc.:



Viking Therapeutics, Inc. (ISIN: US92686J1060, WKN: A12GD6, Ticker-Symbol: 1VT, NASDAQ-Symbol: VKTX) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Stoffwechsel- und Hormonstörungen konzentriert. Das Unternehmen wurde im Jahr 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien. (15.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Viking Therapeutics-Aktienanalyse von BTIG:Die Analysten von BTIG stufen die Aktie von Viking Therapeutics, Inc. (ISIN: US92686J1060, WKN: A12GD6, Ticker-Symbol: 1VT, NASDAQ-Symbol: VKTX) weiterhin mit "buy" ein.BTIG verweise auf die beschleunigte Zulassung von Madrigals Rezdiffra (Resmetirom) durch die Food and Drug Administration für NASH (Noncirrhotic Nonalcoholic Steatohepatitis)-Patienten im Krankheitsstadium F2/F3, das damit das erste für NASH zugelassene Medikament sei.Die Analysten von BTIG würden hinzufügen, dass die bevorstehende Markteinführung für andere NASH-Therapien wie Vikings VK2809 von Vorteil sei, da der größte Teil der Aufklärungsarbeit bei Patienten, Klinikern und Kostenträgern auf Madrigal entfallen werde und Unternehmen wie Viking die Möglichkeit hätten, sich schnell auf dem Markt zu etablieren.Die Analysten von BTIG stufen die Aktie von Viking Therapeutics unverändert mit dem Votum "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 86 auf 100 USD. (Analyse vom 15.03.2024)Börsenplätze Viking Therapeutics-Aktie: