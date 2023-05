Börsenplätze Viking Therapeutics-Aktie:



Kurzprofil Viking Therapeutics, Inc.:



Viking Therapeutics, Inc. (ISIN: US92686J1060, WKN: A12GD6, Ticker-Symbol: 1VT, NASDAQ-Symbol: VKTX) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Stoffwechsel- und Hormonstörungen konzentriert. Das Unternehmen wurde im Jahr 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien. (03.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Viking Therapeutics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Die Experten vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nehmen die Aktie von Viking Therapeutics, Inc. (ISIN: US92686J1060, WKN: A12GD6, Ticker-Symbol: 1VT, NASDAQ-Symbol: VKTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mittel gegen Fettleibigkeit lägen derzeit im Trend. Sowohl der amerikanische Pharma-Riese Eli Lilly als auch der dänische Insulin-Weltmarktführer Novo Nordisk ( ISIN DK0060534915 WKN A1XA8R ) würden mit ihren zugelassenen Präparaten einen großen Milliarden-Dollar-Markt adressieren. Große Hoffnung der Anleger ruhe allerdings auch auf der weniger bekannten Viking Therapeutics.Vor wenigen Wochen habe das Unternehmen mit Phase-1-Daten zu seiner Substanz VK2735 gegen Adipositas (Fettleibigkeit) überzeugen können. Im Dezember wiederum habe die Aktie durch positive NASH-Daten des Wettbewerbers Madrigal Pharmaceuticals einen Satz nach oben gemacht.Kaum zu glauben, doch die Aktie habe in knapp einem Jahr in der Spitze über 1.000 Prozent nach oben schießen können. Am 17. Juni 2022 habe der Biotech-Wert bei 2,02 Dollar in den vergangenen 52 Wochen seinen Tiefpunkt erreicht. Anfang Mai seien Anleger nach dem starken Newsflow bereit gewesen, bis zu 22,81 Dollar auf den Tisch zu legen.Die Aktie von Viking Therapeutics zähle zu den absoluten Überfliegern auf den internationalen Kurszetteln. Von einer "neuen" Novo Nordisk zu sprechen, sei es allerdings zu früh. Zur ersten möglichen Zulassung für Viking Therapeutics sei es noch ein weiter Weg. Generell birgt die Biotech-Branche erhebliches Potenzial, so der "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link