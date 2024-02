NASDAQ-Aktienkurs Viking Therapeutics-Aktie:

94,27 USD +10,84% (28.02.2024, 21:59)



ISIN Viking Therapeutics-Aktie:

US92686J1060



WKN Viking Therapeutics-Aktie:

A12GD6



Ticker-Symbol Viking Therapeutics-Aktie:

1VT



NASDAQ-Symbol Viking Therapeutics-Aktie:

VKTX



Kurzprofil Viking Therapeutics, Inc.:



Viking Therapeutics, Inc. (ISIN: US92686J1060, WKN: A12GD6, Ticker-Symbol: 1VT, NASDAQ-Symbol: VKTX) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Stoffwechsel- und Hormonstörungen konzentriert. Das Unternehmen wurde im Jahr 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien. (29.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



St. Louis (www.aktiencheck.de) - Viking Therapeutics-Aktienanalyse von Stifel:Stifel rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Viking Therapeutics, Inc. (ISIN: US92686J1060, WKN: A12GD6, Ticker-Symbol: 1VT, NASDAQ-Symbol: VKTX) und erhöht das Kursziel.Das Biopharma-Unternehmen habe die Phase-2-Daten der VENTURE-Studie für das injizierbare VK2735 früher als geplant veröffentlicht und damit erneut ein sehr wettbewerbsfähiges Profil im Vergleich zu den verfügbaren Behandlungen für akute Mittelohrentzündung gezeigt, heiße es in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Das Best-in-Class-Profil von VK2735 sei stabil und die bevorstehenden oralen Daten würden das Franchise voraussichtlich noch verbessern.Stifel hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Viking Therapeutics-Aktie bestätigt und das Kursziel von 35 auf 80 USD angehoben. (Analyse vom 27.02.2024)Börsenplätze Viking Therapeutics-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Viking Therapeutics-Aktie:83,70 EUR -3,82% (29.02.2024, 15:01)