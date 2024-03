NASDAQ-Aktienkurs Viking Therapeutics-Aktie:

82,175 USD +1,66% (26.03.2024)



ISIN Viking Therapeutics-Aktie:

US92686J1060



WKN Viking Therapeutics-Aktie:

A12GD6



Ticker-Symbol Viking Therapeutics-Aktie:

1VT



NASDAQ-Symbol Viking Therapeutics-Aktie:

VKTX



Kurzprofil Viking Therapeutics, Inc.:



Viking Therapeutics, Inc. (ISIN: US92686J1060, WKN: A12GD6, Ticker-Symbol: 1VT, NASDAQ-Symbol: VKTX) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Stoffwechsel- und Hormonstörungen konzentriert. Das Unternehmen wurde im Jahr 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien. (27.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Viking Therapeutics-Aktienanalyse von BTIG:Justin Zelin, Analyst von BTIG, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Viking Therapeutics, Inc. (ISIN: US92686J1060, WKN: A12GD6, Ticker-Symbol: 1VT, NASDAQ-Symbol: VKTX).Das Unternehmen habe "beeindruckende" erste Daten für oral verabreichtes VK2735 gemeldet, die einen Placebo-bereinigten Gewichtsverlust von 3,3% in der höchsten Dosis-Kohorte nach 28 Tagen mit einem "ausgezeichneten" Verträglichkeitsprofil zeigen würden, so der Analyst. Die Daten und die Aktienrally würden den höheren Bereich seiner Vorhersageerwartungen von 15% bis 25% Stärke mit 1% bis 3% Gewichtsverlust in seinem Basisfall treffen. BTIG sei der Ansicht, dass VK2735 das beste Sicherheitsprofil seiner Klasse aufweisen könnte. Sicherheit und Verträglichkeit sei der wichtigste Faktor auf dem oralen Markt, gefolgt von der Wirksamkeit, und Vikings Produkt sei "führend im Wettbewerb".Justin Zelin, Analyst von BTIG, stuft die Aktie von Viking Therapeutics weiterhin mit "buy" ein. Das Kursziel werde von 100,00 auf 125,00 USD angehoben. (Analyse vom 26.03.2024)Börsenplätze Viking Therapeutics-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Viking Therapeutics-Aktie:77,12 EUR +2,96% (27.03.2024, 11:17)