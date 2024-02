NASDAQ-Aktienkurs Viking Therapeutics-Aktie:

89,00 USD -5,82% (29.02.2024, 15:45)



ISIN Viking Therapeutics-Aktie:

US92686J1060



WKN Viking Therapeutics-Aktie:

A12GD6



Ticker-Symbol Viking Therapeutics-Aktie:

1VT



NASDAQ-Symbol Viking Therapeutics-Aktie:

VKTX



Kurzprofil Viking Therapeutics, Inc.:



Viking Therapeutics, Inc. (ISIN: US92686J1060, WKN: A12GD6, Ticker-Symbol: 1VT, NASDAQ-Symbol: VKTX) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Stoffwechsel- und Hormonstörungen konzentriert. Das Unternehmen wurde im Jahr 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien. (29.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte, NC (www.aktiencheck.de) - Viking Therapeutics-Aktienanalyse von Truist:Joon Lee, Analyst von Truist, nimmt die Aktie von Viking Therapeutics, Inc. (ISIN: US92686J1060, WKN: A12GD6, Ticker-Symbol: 1VT, NASDAQ-Symbol: VKTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Analyst betrachte die Topline-Daten der Phase-2-Studie VENTURE von Viking Therapeutics, in der das einmal wöchentlich subkutan verabreichte VK2735 zur Gewichtsabnahme untersucht worden sei, als "sehr beeindruckend" mit einem Placebo-bereinigten Gewichtsverlust von 13,1% in nur 13 Wochen der Verabreichung. Darüber hinaus sei die Verträglichkeit vergleichbar mit der der Placebo-Gruppe. Lee betrachte die Daten als "Best-Case-Szenario".Joon Lee, Analyst von Truist, erwartet, dass die Viking Therapeutics-Aktie sehr stark sein wird. (Analyse vom 27.02.2024)Börsenplätze Viking Therapeutics-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Viking Therapeutics-Aktie:76,74 EUR -11,81% (29.02.2024, 16:28)