Die Stabilisierung der Lieferketten sei im Jahr 2022 eine der Hauptprioritäten gewesen, damit die Wirtschaft trotz der immer unsichereren Weltlage keinen Schaden nehme. "Investoren müssen Unternehmen finden, die beim Absatz wie beim Einkauf nicht hauptsächlich von einem einzelnen Markt abhängen", so Braun. "Um Schwächen der Lieferketten zu beheben, sind Innovationen nötig."



Besonders der japanische Markt sei schon lange für moderne Automatisierungstechnik bekannt. Wenn Unternehmen zur Kostensenkung jetzt verstärkt Industrieroboter einsetzen würden, könnte die japanische Technologie noch wichtiger werden. Die japanischen Weltmarktführer in den Bereichen Halbleiter, Präzisionsinstrumente und Automatisierung könnten von der zunehmenden Digitalisierung der Wirtschaft und der Energiewende profitieren. Japanische Aktien könnten zudem von ihren im Vergleich zu den USA und Europa günstigen Bewertungen profitieren.



3. Das Comeback der Dividende



Über die vergangene Dekade seien Dividenden für viele Investoren kaum ein Thema gewesen. Angesichts der zweistelligen Kursgewinne amerikanischer Technologie- und Konsumgüteraktien schienen die regelmäßigen Ausschüttungen uninteressant. "Was früher langweilig war, ist heute attraktiv", stelle Braun fest. "Das Wachstum lässt nach, die Kapitalkosten steigen, und die Bewertungen wenig rentabler Technologieunternehmen fallen. Ich glaube deshalb, dass Dividenden demnächst einen größeren und stabilen Anteil an den Gesamterträgen haben werden."



In den 2010er Jahren seien gerade einmal 16 Prozent des Gesamtertrages des S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) auf Dividenden entfallen. Zum Vergleich: In den 1970er Jahren mit hoher Inflation seien es über 70 Prozent gewesen. "Wenn nur mit einstelligem Wachstum zu rechnen ist, könnten Dividenden wieder wichtig werden", sage Braun. "In volatilen Zeiten können die Ausschüttungen darüber hinaus die Erträge stabilisieren." Unternehmen mit bislang stabilen, überdurchschnittlichen Dividenden seien in unterschiedlichen Sektoren wie Finanzen, Energie, Grundstoffe und Gesundheit zu finden.



4. Gesundheitswerte könnten die nächste Hausse anführen



Wenn sich die Märkte nach einer Baisse erholen würden, seien oft andere Aktien federführend als zuvor. "Aufgrund der hohen Kapitalkosten könnten diesmal Aktien von Unternehmen mit hohen verlässlichen Cashflows von der Erholung profitieren", erläutere Braun. Ein Beispiel sei der Gesundheitssektor mit seinen innovativen und finanzstarken Pharmaunternehmen, die noch dazu viel Preismacht hätten. Bei sehr gut geführten Pharmaunternehmen könne Braun sich vorstellen, dass diese die nächste Hausse anführen würden.



So hätten goldene Zeiten für die Medikamentenentwicklung begonnen und die Lebensqualität der Menschen könne sich deutlich verbessern. "Wir rechnen mit vielversprechenden Chancen für Investitionen in den Gesundheitssektor", so Braun. "Da aber nicht alle Medikamente kommerziell erfolgreich sein werden, muss man wählerisch sein." (17.01.2023/ac/a/m)







