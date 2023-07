Forscher der Universität Wageningen würden darauf hinweisen, dass der ökologische Nutzen von Ernährungsumstellungen durch Rebound-Effekte zunichte gemacht werden könnte. Verbraucher, die weniger Geld für Lebensmittel ausgeben würden, würden beispielsweise ihr verfügbares Einkommen auf andere Güter mit hohen Umweltauswirkungen verlagern. Diese Rebound-Effekte würden deutlich machen, dass ein umfassender Ansatz erforderlich sei, der Ernährungsumstellungen mit anderen Maßnahmen zur Sicherung der Nachhaltigkeit verbinde, beispielsweise durch Preismechanismen.



In einer kürzlich in der Zeitschrift "Nature Food" veröffentlichten Studie seien die weltweiten Kosten verschiedener Ernährungsweisen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit berechnet worden, und es sei geschätzt worden, dass 70% dieser Kosten auf den Verzehr von Lebensmitteln tierischen Ursprungs (ASF) zurückgeführt werden könnten. Es sei wichtig, dass politische Entscheidungsträger, Einzelhändler und Produzenten in verständliche Etiketten oder Preissysteme investieren würden, die diese Kosten auch auf Produktebene ausweisen würden. Mit solchen Informationen könnten Verbraucher, Erzeuger und andere Akteure der Wertschöpfungskette andere Entscheidungen treffen. Es sei notwendig, mehr Transparenz zu schaffen und sich auf die Methoden und Daten zu einigen, die für die Berechnung der "wahren Preise" erforderlich seien: den Kostenwert eines Produkts zuzüglich der ökologischen und sozialen Kosten.



Ein Symbol für Preiswahrheit und Transparenz sei die Banane. Als Grundnahrungsmittel für Millionen von Menschen habe die Banane eine relativ unkomplizierte Lieferkette. Die Banane sei eine der ersten Früchte gewesen, die Fairtrade- und Rainforest-Alliance-Zertifizierungen erhalten hätten. Auch wenn die Gütesiegel hilfreich seien, würden nachhaltige Bananen sehr von gleichen Bedingungen bei der Preisgestaltung durch Steuern und Subventionen profitieren. Die Informationen lägen vor: Die ökologischen und sozialen Kosten einer Kiste Bananen (18 kg) seien 2017 auf 6,70 USD geschätzt worden. Dennoch sollte man sich umfassender damit befassen, was die Verbraucher in die Lage versetzen könne, gesündere und nachhaltigere Entscheidungen zu treffen.



Lokale Lebensmittelsysteme könnten einige der negativen Auswirkungen des Lebensmittelsystems abmildern. Kürzere und direktere Lebensmittelketten könnten den Landwirten mehr Transparenz und eine bessere Verhandlungsposition gegenüber dem Lebensmitteleinzelhandel verschaffen. Dennoch könne nur etwa ein Drittel der Weltbevölkerung ihren Nährstoffbedarf ausschließlich durch den Verzehr lokaler Lebensmittel decken. Darüber hinaus könnten lokale Lebensmittel die Umwelt stärker belasten, da die Produktion an anderen Orten effizienter sein könnte.



Der Übergang zu stärker lokal ausgerichteten Lebensmittelsystemen sei ein Teil der Lösung, doch sollten die Vorteile je nach Produkt gegen die Kosten abgewogen werden. Dennoch könne die Stärkung der Verbindungen zwischen Verbrauchern und Erzeugern die Verbraucher in die Lage versetzen, gesündere und umweltfreundlichere Entscheidungen zu treffen. Solche Verbindungen könnten auch durch Online-Lebensmittelplattformen oder dadurch gefördert werden, dass die Verbraucher mehr über die Herkunft von Lebensmitteln, einschließlich ihrer Saisonalität, erfahren würden.



Die Landwirte allein könnten den notwendigen Wandel hin zu nachhaltigen Lebensmittelsystemen nicht vorantreiben, obwohl auch ihre Praktiken geändert werden müssten, um zu Lösungen beizutragen. Die Landwirtschaft trage wesentlich zum Klimawandel und zum Verlust der biologischen Vielfalt bei, insbesondere durch die Umwandlung von Natur in landwirtschaftliche Flächen und die Verschmutzung durch Agrochemikalien. Praktiken, die die Natur einbeziehen würden, böten potenzielle Lösungen. So könnten beispielsweise Lebensmittelwälder mit Obst- und Nussbäumen Kohlenstoff binden, Stickstoff binden, die Artenvielfalt fördern und hohe Erträge sichern.



Obwohl dieser Ansatz von Natur aus komplex sei, könnte er für die Ökosysteme und den Lebensunterhalt der Landbevölkerung ein Gewinn sein. In solche Landschaften könnten auch Nutztiere integriert werden. Doch ohne eine Änderung der Ernährungsgewohnheiten und der realen Preise dürfte eine Ausweitung der Märkte für nachhaltige und gesunde Produkte kaum machbar sein. (13.07.2023/ac/a/m)





