Kurzprofil Vienna Insurance Group AG:



Die Vienna Insurance Group (ISIN: AT0000908504, WKN: A0ET17, Ticker-Symbol: WSV2, Wiener Börse-Symbol: VIG) ist eine der führenden internationalen Versicherungen in Zentral- und Osteuropa. Das Unternehmen bietet innovativen, hochwertigen Versicherungsschutz bei individueller Beratung und umfangreiche Serviceleistungen in den Bereichen Lebens- und Nichtlebensversicherungen an. Abgedeckt werden dabei über die verschiedenen Tochtergesellschaften die unterschiedlichsten Versicherungsfälle wie Kfz, Unfall, Berufsunfähigkeit, Pflege, Hausrat, Krankheit, Reise oder Rechtschutz und Lebensversicherungen. Für Geschäfts- und Privatkunden gibt es jeweils spezielle Produkte und Angebote, die auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten sind. (30.08.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Vienna Insurance Group-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Rok Stibric, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der Vienna Insurance Group AG (ISIN: AT0000908504, WKN: A0ET17, Ticker-Symbol: WSV2, Wiener Börse-Symbol: VIG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Vienna Insurance Group habe ihre Ergebnisse für das erste Halbjahr 23 veröffentlicht, die erstmals detaillierte Informationen über das zugrunde liegende Geschäft gemäß IFRS 9/17 enthalten würden.Der Umsatz aus Versicherungsdienstleistungen, eine Kennzahl, die die Bruttoprämien nach den bisherigen Berichtsstandards ersetze, sei auf EUR 5.380 Mio. (+13,7%) gestiegen, wobei in allen Märkten ein starkes Wachstum verzeichnet worden sei. Der gemeinsame Nenner sei ein starkes Wachstum in den Sparten Non-Life (+13,1%) und Life/Health (+16,2%) gewesen. Die Erstkonsolidierung ehemaliger Aegon-Aktiva (d.h. Alfa in Ungarn und Viennalife in der Türkei) zusammen mit einer positiven Entwicklung des zugrunde liegenden Geschäfts hätten den deutlichen Anstieg in den Segmenten Extended CEE (+21,8%) und Special Markets (+75,1%) untermauert.Das Nettoveranlagungsergebnis sei auf EUR 233 Mio. (H1 22: EUR -118 Mio.) gestiegen und habe insbesondere von höheren Zinsen sowie dem Ausbleiben größerer Wertberichtigungen profitiert. Zur Erinnerung: Im ersten Halbjahr habe die VIG Maßnahmen im Zusammenhang mit ihrem Engagement in russischen Staats- und Unternehmensanleihen in Höhe von EUR 126 Mio. ergreifen müssen. Demgegenüber habe die VIG im 1. Halbjahr 2023 einen Gewinn von EUR 20,3 Mio. aus dem Verkauf eines Teils des verbliebenen russischen Anleihenengagements erzielt. Die Rendite aus Neuveranlagung sei zum 30. Juni auf 5,5% im Vergleich zu 4,2% zum Jahresende 2022 gestiegen.Der Gewinn vor Steuern sei auf EUR 463 Mio. (+118% im Jahresvergleich) gestiegen, allerdings habe das Management gewarnt, dass die extremen Wetterereignisse (Hagel, Überschwemmungen, starke Windböen etc.), die sich im Juli und August vor allem in Österreich, Kroatien und Slowenien ereignet hätten, die Ergebnisse im zweiten Halbjahr beeinträchtigen würden.Des Weiteren habe das Management darauf hingewiesen, dass die wichtigsten finanziellen Leistungsindikatoren (die bei der Einführung des Ziels für die Combined Ratio für das Geschäftsjahr 2023 leicht angedeutet worden seien) und die Dividendenpolitik aufgrund der erhöhten Ergebnisvolatilität im Rahmen der geänderten Rechnungslegungsvorschriften derzeit überprüft würden. Da die VIG seit 1994 kontinuierlich Dividenden ausgeschüttet habe, sähen die Analysten der RBI diese Aussage nicht negativ. Dies könnte bedeuten, dass das Unternehmen entweder sein Ziel für die Ausschüttungsquote (derzeit zwischen 30% und 50%) ändere oder zukünftige Dividenden eher in Form von inkrementellen absoluten Veränderungen in Aussicht stelle. Die aktuelle RBI-Schätzung für die Dividende je Aktie für das Geschäftsjahr 2023e liege bei EUR 1,45.Unsere letzte Empfehlung zu Aktien der VIG lautete "halten", so Rok Stibric, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 30.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen