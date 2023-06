Wiener Börse-Aktienkurs VIG-Aktie:

23,50 EUR +0,21% (29.06.2023, 13:55)



Tradegate-Aktienkurs VIG-Aktie:

23,50 EUR +0,21% (29.06.2023, 09:49)



ISIN VIG-Aktie:

AT0000908504



WKN VIG-Aktie:

A0ET17



Ticker-Symbol VIG-Aktie:

WSV2



Wiener Börse-Symbol VIG-Aktie:

VIG



Kurzprofil Vienna Insurance Group AG:



Die Vienna Insurance Group (ISIN: AT0000908504, WKN: A0ET17, Ticker-Symbol: WSV2, Wiener Börse-Symbol: VIG) ist eine der führenden internationalen Versicherungen in Zentral- und Osteuropa. Das Unternehmen bietet innovativen, hochwertigen Versicherungsschutz bei individueller Beratung und umfangreiche Serviceleistungen in den Bereichen Lebens- und Nichtlebensversicherungen an. Abgedeckt werden dabei über die verschiedenen Tochtergesellschaften die unterschiedlichsten Versicherungsfälle wie Kfz, Unfall, Berufsunfähigkeit, Pflege, Hausrat, Krankheit, Reise oder Rechtschutz und Lebensversicherungen. Für Geschäfts- und Privatkunden gibt es jeweils spezielle Produkte und Angebote, die auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten sind. (29.06.2023/ac/a/a)







Wien (www.aktiencheck.de) - Vienna Insurance Group: Vorstandsrochade bei dem Versicherungskonzern - AktiennewsZum Monatswechsel ist es so weit: Hartwig Löger wird wie angekündigt neuer Vorstandschef der Vienna Insurance Group (ISIN: AT0000908504, WKN: A0ET17, Ticker-Symbol: WSV2, Wiener Börse-Symbol: VIG) und übernimmt damit das Mandat von Elisabeth Stadler, so die Experten von "FONDS professionell".Auch Peter Thirring verlasse das Gremium. Der Vorstand der Vienna Insurance Group verkleinere sich damit von acht auf sechs Mitglieder. Peter Höfinger werde indes neuer stellvertretender Vorsitzender des Vorstands.Sowohl Stadler als auch Thirring würden seit rund 40 Jahren in der Versicherungsbranche arbeiten und würden der Vienna Insurance Group als Aufsichtsratsmitglieder erhalten bleiben. Stadler leite seit Jänner 2016 die Vienna Insurance Group. Thirring sei von 2016 bis 2018 Generaldirektor der Donau Versicherung gewesen und sei seit 2017 im Vorstand der Vienna Insurance Group.Börsenplätze Vienna Insurance Group-Aktie: