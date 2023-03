3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



Börsenplätze Vienna Insurance Group-Aktie:



Wiener Börse-Aktienkurs VIG-Aktie:

23,85 EUR -3,83% (15.03.2023, 15:32)



Tradegate-Aktienkurs VIG-Aktie:

23,80 EUR -4,42% (15.03.2023, 13:29)



ISIN VIG-Aktie:

AT0000908504



WKN VIG-Aktie:

A0ET17



Ticker-Symbol VIG-Aktie:

WSV2



Wiener Börse-Symbol VIG-Aktie:

VIG



Kurzprofil Vienna Insurance Group AG:



Die Vienna Insurance Group (ISIN: AT0000908504, WKN: A0ET17, Ticker-Symbol: WSV2, Wiener Börse-Symbol: VIG) ist eine der führenden internationalen Versicherungen in Zentral- und Osteuropa. Das Unternehmen bietet innovativen, hochwertigen Versicherungsschutz bei individueller Beratung und umfangreiche Serviceleistungen in den Bereichen Lebens- und Nichtlebensversicherungen an. Abgedeckt werden dabei über die verschiedenen Tochtergesellschaften die unterschiedlichsten Versicherungsfälle wie Kfz, Unfall, Berufsunfähigkeit, Pflege, Hausrat, Krankheit, Reise oder Rechtschutz und Lebensversicherungen. Für Geschäfts- und Privatkunden gibt es jeweils spezielle Produkte und Angebote, die auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten sind. (15.03.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Vienna Insurance Group-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Rok Stibric, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Vienna Insurance Group AG (VIG) (ISIN: AT0000908504, WKN: A0ET17, Ticker-Symbol: WSV2, Wiener Börse-Symbol: VIG) unter die Lupe.Der Nettogewinn von EUR 466 Mio. entspreche der kürzlich nach oben korrigierten Prognose und die Dividende von EUR 1,30 je Aktie den Markterwartungen. Bessere Kapitalerträge hätten die negative Überraschung bei den Betriebsaufwendungen ausgeglichen.Dank organischer und anorganischer Faktoren hätten die Bruttoprämien bei EUR 3,0 Mrd. (+16% gegenüber dem Vorjahr) gelegen und damit voll den Konsensschätzungen entsprochen. Das Wachstum sei vor allem durch das P&C-Segment getragen worden. Die verdienten Nettoprämien hätten sich in Q4 auf EUR 2,8 Mrd. (+14%) belaufen und damit den Analystenerwartungen und denen der Branche entsprochen.Die Performance der Kapitalanlagen sei im letzten Quartal eine große Überraschung gewesen. Dies sei in erster Linie auf die erstmalige Konsolidierung der türkischen Viennalife (ehemals Aegon) und der Aegon Hungary zurückzuführen, sei aber teilweise auch durch die höheren Zinssätze und Währungseffekte unterstützt worden. Das Kapitalanlageergebnis habe sich auf EUR 300 Mio. belaufen und damit die RBIe von EUR 137 Mio. und den Konsens von EUR 143 Mio. deutlich übertroffen.Der Gesamtbetrag der Schäden und Leistungen habe sich in Q4 auf EUR 1,9 Mrd. (+10,8%) belaufen und damit unter dem RBIe von EUR 2,0 Mrd. gelegen. Der inflationäre Gegenwind schien für die VIG zu stark zu sein, wenn es um das Management der Betriebskosten geht, denn diese stiegen überraschend um 13% und lagen bei EUR 807 Mio. gegenüber unserer Schätzung von EUR 715 Mio., so Rok Stibric, Analyst der RBI. Folglich habe die Kostenquote für das GJ 22 bei 33,4% (+0,7%p im Jahresvergleich) und damit über der Analystenerwartung von 31,1% gelegen. Dies sei auch der Hauptgrund für die höhere Schaden-Kosten-Quote gewesen, die für das GJ 22 bei 94,9% gegenüber der Analystenerwartung von 94,7% gelegen habe.Das Management habe eine Dividende von EUR 1,30 je Aktie vorgeschlagen, was genau den Analystenerwartungen und denen des Marktes entspreche. Die implizite Dividendenrendite betrage 5,8%. Darüber hinaus bleibe die Solvenzquote mit 280% hoch.Unsere letzte Empfehlung zu Aktien der VIG lautete "Halten", so Rok Stibric, Analyst der RBI. (Analyse vom 15.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen