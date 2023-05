3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



Börsenplätze Vienna Insurance Group-Aktie:



Wiener Börse-Aktienkurs VIG-Aktie:

24,55 EUR -0,61% (31.05.2023, 10:02)



Tradegate-Aktienkurs VIG-Aktie:

24,55 EUR -1,21% (31.05.2023, 09:15)



ISIN VIG-Aktie:

AT0000908504



WKN VIG-Aktie:

A0ET17



Ticker-Symbol VIG-Aktie:

WSV2



Wiener Börse-Symbol VIG-Aktie:

VIG



Kurzprofil Vienna Insurance Group AG:



Die Vienna Insurance Group (ISIN: AT0000908504, WKN: A0ET17, Ticker-Symbol: WSV2, Wiener Börse-Symbol: VIG) ist eine der führenden internationalen Versicherungen in Zentral- und Osteuropa. Das Unternehmen bietet innovativen, hochwertigen Versicherungsschutz bei individueller Beratung und umfangreiche Serviceleistungen in den Bereichen Lebens- und Nichtlebensversicherungen an. Abgedeckt werden dabei über die verschiedenen Tochtergesellschaften die unterschiedlichsten Versicherungsfälle wie Kfz, Unfall, Berufsunfähigkeit, Pflege, Hausrat, Krankheit, Reise oder Rechtschutz und Lebensversicherungen. Für Geschäfts- und Privatkunden gibt es jeweils spezielle Produkte und Angebote, die auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten sind. (31.05.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Vienna Insurance Group-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Rok Stibric, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Vienna Insurance Group AG (VIG) (ISIN: AT0000908504, WKN: A0ET17, Ticker-Symbol: WSV2, Wiener Börse-Symbol: VIG) unter die Lupe.Die Vienna Insurance Group habe ein vereinfachtes Update zu den Entwicklungen in Q1 23 veröffentlicht und werde im August mit den Ergebnissen des H1 23 erstmals einen Abschluss nach IFRS 17/9 veröffentlichen.Die Bruttoprämien hätten sich im Quartal auf EUR 3.871 Mio. (+12,1% im Jahresvergleich) belaufen, dank starker Entwicklungen in allen Segmenten und Konsolidierungseffekten der Aegon Hungary und Türkiye. Ohne Berücksichtigung der Konsolidierungseffekte habe die Wachstumsrate bei +7,1% gelegen. Nach Angaben des Unternehmens habe insbesondere das Segment Schaden- und Unfallversicherung von starken Preiseffekten profitiert, die durch das inflationäre Umfeld unterstützt worden seien.Darüber hinaus sei die Solvenzquote mit 284% in Q1 hoch geblieben und habe bei 257% gelegen, wenn man die Überleitungen ausschließe.Die Dividende je Aktie von EUR 1,30 sei auf der jüngsten Hauptversammlung bestätigt worden und werde am 1. Juni 2023 ausgezahlt. Die Dividendenrendite betrage 5,8% und die Ausschüttungsquote 35,7% des Nettogewinns nach nicht beherrschenden Anteilen.Unsere letzte Empfehlung zu Aktien der VIG lautete "Halten", so Rok Stibric, Analyst der RBI. (Analyse vom 31.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen