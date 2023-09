Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Vienna Insurance Group AG:



Die Vienna Insurance Group (ISIN: AT0000908504, WKN: A0ET17, Ticker-Symbol: WSV2, Wiener Börse-Symbol: VIG) ist eine der führenden internationalen Versicherungen in Zentral- und Osteuropa. Das Unternehmen bietet innovativen, hochwertigen Versicherungsschutz bei individueller Beratung und umfangreiche Serviceleistungen in den Bereichen Lebens- und Nichtlebensversicherungen an. Abgedeckt werden dabei über die verschiedenen Tochtergesellschaften die unterschiedlichsten Versicherungsfälle wie Kfz, Unfall, Berufsunfähigkeit, Pflege, Hausrat, Krankheit, Reise oder Rechtschutz und Lebensversicherungen. Für Geschäfts- und Privatkunden gibt es jeweils spezielle Produkte und Angebote, die auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten sind. (29.09.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Vienna Insurance Group-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Rok Stibric, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der Vienna Insurance Group AG (VIG) (ISIN: AT0000908504, WKN: A0ET17, Ticker-Symbol: WSV2, Wiener Börse-Symbol: VIG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Sommermonate Juli und August dieses Jahres seien in Europa von zahlreichen extremen Wetterereignissen (Hagel, Überschwemmungen, starke Sturmböen etc.) geprägt gewesen. Auf den Märkten der VIG seien Österreich, Kroatien und Slowenien besonders betroffen gewesen. Obwohl die Schadensmeldungen noch nicht abgeschlossen seien und noch keine endgültigen Zahlen vorlägen, habe das Management davor gewarnt, dass sich diese Ereignisse auf das Ergebnis im zweiten Halbjahr 2023 auswirken würden. Das Unternehmen habe bestätigt, dass es in den letzten Jahren einen Anstieg der wetterbedingten Schäden beobachtet habe. Nach Ansicht der Analysten der RBI würden häufigere Ereignisse und größere Schäden auch die Nachfrage nach Versicherungsprodukten verändern, die zur finanziellen Absicherung vor diesen Ereignissen dienen würden.Die Analysten der RBI hätten festgestellt, dass das Unternehmen einen proaktiven Ansatz für sein Kapitalstrukturmanagement verfolgt und eine Verringerung des Verschuldungsgrads um ca. EUR 0,5 Mrd. bis 2023 erreicht habe. Mit dem Settlement am 25. April 2023 habe die VIG ein Rückkaufangebot für ihre 2015 begebenen nicht kündbaren nachrangigen Anleihen abgeschlossen. Der endgültige Nennwert der zurückgekauften Anleihen habe EUR 186 Mio. betragen. Darüber hinaus habe das Unternehmen Ende August bekannt gegeben, dass es beschlossen habe, die im Jahr 2043 fälligen nachrangigen Schuldverschreibungen im verbleibenden Nominalbetrag von EUR 284 Mio. zu kündigen und zurückzukaufen.Vor der Änderung der Berichtsstandards habe das Unternehmen eine Zielspanne für die Solvenzquote zwischen 150% und 200% angegeben, ohne dabei Übergangsmaßnahmen zu berücksichtigen. Die Solvenzquote habe zum Jahresende 2022 mit 280% deutlich über dieser Bandbreite gelegen, was durch den Anstieg der Zinssätze stark unterstützt worden sei. Zusammen mit den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2023 habe die VIG auch einen Anstieg dieser Kennzahl um 2% auf 282% gemeldet, was ihre starke Solvabilitätsposition bestätige.Die VIG habe in ihrer Präsentation der H1 23 erklärt, dass die derzeitige Dividendenpolitik aufgrund der erhöhten Ertragsvolatilität unter den neuen Berichtsstandards überprüft werde. Da das Unternehmen seit 1994 kontinuierlich Dividenden ausgeschüttet habe, sähen die Analysten der RBI diese Aussage nicht als negativ an. Die Zielvorgabe für die Dividendenausschüttungsquote liege derzeit bei 30% bis 50% und könnte nach Erachten der Analysten der RBI möglicherweise auf eine niedrigere Spanne von 20% bis 40% geändert werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.