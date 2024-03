3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



Wien (www.aktiencheck.de) - Vienna Insurance Group-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Rok Stibric, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Vienna Insurance Group AG (VIG) (ISIN: AT0000908504, WKN: A0ET17, Ticker-Symbol: WSV2, Wiener Börse-Symbol: VIG) unter die Lupe.Die Vienna Insurance Group habe ihr vorläufiges Ergebnis für das Jahr 2023 bekannt gegeben. Das Unternehmen habe außerdem einen Ausblick veröffentlicht und erwarte für das GJ 2024 einen erwarteten Gewinn vor Steuern in der Bandbreite von EUR 825 Mio. bis 875 Mio., was über der RBIe von EUR 802 Mio. liege. Unter Berücksichtigung der außerordentlichen Wertberichtigungen in Höhe von EUR -103 Mio. für das GJ 2023 sei diese Prognose eher konservativ, jedoch habe das Management darauf hingewiesen, dass es in der Vergangenheit Wertberichtigungen auf Firmenwerte vorgenommen habe und dies auch für die Zukunft nicht ausschließe. Der Gewinnanstieg solle durch Umsatzwachstum, insbesondere in den CEE-Märkten, und durch verbesserte Kosteneffizienz in den Kernmärkten erzielt werden.Die Erträge aus dem Versicherungsgeschäft hätten mit EUR 10,9 Mrd. (+12% gg. Vj.) fast auf dem Niveau der RBIe gelegen. Aufgeschlüsselt nach geografischen Märkten seien die Erträge aus dem Versicherungsgeschäft in Österreich um 5%, in der Tschechischen Republik um 10%, in Polen um 14% und in der erweiterten CEE-Region um 18% gestiegen, angetrieben durch solide Ergebnisse in den baltischen Staaten, Bulgarien, der Slowakei, Ungarn und Rumänien.Trotz der Auswirkungen der NatCat-Ereignisse (Erdbeben in der Türkei und Unwetter in Österreich) seien die zugrundeliegenden Kosten- und Schadenentwicklungen besser als erwartet gewesen und hätten zu einem um 22% besseren Versicherungsergebnis als die RBIe von insgesamt EUR 1,2 Mrd. (+6% gg. Vj.) geführt. Das Geschäftsumfeld in Polen und der Tschechischen Republik scheine für die VIG jedoch weiterhin schwierig zu sein, da das Versicherungsergebnis in diesen Märkten um -40% bzw. -17% zurückgegangen sei.Das Kapitalanlageergebnis habe sich in GJ 2023 auf EUR 1.893 Mio. (GJ 2022: EUR -810 Mio.) und das Ergebnis aus dem Versicherungsgeschäft auf EUR -1.657 Mio. (GJ 2022: EUR 741 Mio.) belaufen. Somit habe das Nettoergebnis aus Kapitalanlagen mit EUR 284 Mio. deutlich unter den Analystenerwartungen von EUR 449 Mio. gelegen.Die Vienna Insurance Group habe außerdem eine Dividende von EUR 1,40 (+8% gg. Vj.) vorgeschlagen, die leicht unter der RBIe von 1,45 EUR liege. Dies entspreche einer Ausschüttungsquote von nur 32%, während dieser Wert beim breiteren europäischen Versicherungssektor bei rund 60% liege. Der Rückgang der Zinskurve habe sich in der Solvency-II-Quote widergespiegelt, die auf 269% (GJ 22: 280%) zurückgegangen sei, aber weiterhin deutlich über dem internen Zielbereich von 150% bis 200% gelegen habe.Rok Stibric, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, betrachtet die Ergebnisse als leicht positiv, da die VIG das GJ 2023 trotz der Herausforderungen durch die NatCat-Verluste und der etwas niedriger als erwarteten Dividende mit einem Rekordgewinn abgeschlossen hat. Darüber hinaus erwarte das Unternehmen, dass sich der positive Trend in GJ 2024 fortsetzen werde und strebe eine Steigerung des vorsteuerlichen Gewinns um mindestens 7% an (unteres Ende der Prognose). (Analyse vom 13.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen