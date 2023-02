Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Aktien der Schwellenländer erholten sich im letzten Quartal 2022, angetrieben von einer Lockerung der US-Finanzierungsbedingungen, einem Rückgang der Dominanz des US-Dollar und zunehmender Hoffnung auf eine Erholung in China, so die Analysten von Postbank Research.



Auch im Januar 2023 habe diese Entwicklung angehalten und Mexiko sei mit einem Plus von 17,0% im Januar der Schwellenmarkt mit der besten Performance gewesen. Alle Sektoren hätten positive Kursentwicklungen verzeichnet. Aktien aus Taiwan, Südkorea und China hätten im Januar ebenfalls zugelegt, was auf den großen Anteil an IT-Werten und die erwartete Erholung der Nachfrage durch die Wiedereröffnung Chinas zurückzuführen sei. Es werde erwartet, dass der Zinserhöhungszyklus der FED und der USD, sowie der Verlauf und das Tempo der Wiedereröffnung Chinas, kurzfristig den Ton für die globale Anlegerstimmung angeben dürften. Das makroökonomische Umfeld sei für Schwellenländeraktien nach wie vor günstiger, wobei allerdings die Spannungen zwischen Peking und Washington nicht außer Acht gelassen werden sollten.



Fazit: Bei den Schwellenländeraktien sehe man weiterhin in den asiatischen Märkten das größte Aufwärtspotenzial. (CIO Week up front vom 13.02.2023)

(13.02.2023/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.